Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh

Thông tươi nhập dù giá siêu đắt vẫn "cháy hàng".
Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Giáng sinh. Trên thị trường, giữa vô số loại cây thông thì dòng thông tươi nhập khẩu đang trở thành tâm điểm khi được chào bán với mức giá rất đắt đỏ song vẫn thu hút khách nhà giàu xuống tiền mua.
Anh Lê Tự Duy Nam, quản lý cửa hàng Lux Flowers (phố Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho biết năm nay thông tươi Đan Mạch được nhập qua đường hàng không về phục vụ khách Việt Nam. Loại thông này có nhiều mức giá, cây càng to, càng cao thì càng đắt.
Rẻ nhất là loại từ 3 triệu đồng cho cây cao 75 - 100 cm. Các cây có chiều cao từ 2m trở lên có giá 10 - 15 triệu đồng chưa bao gồm công trang trí. Các loại cây có chiều cao từ 3,5m được rao bán với mức giá hơn 100 triệu đồng.
Các cây thông này 100% đều được vận chuyển từ Đan Mạch qua máy bay và có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Theo đại diện cửa hàng, dù giá đắt đỏ nhưng sức mua của dòng thông tươi nhập khẩu năm nay vẫn tăng mạnh: "Lượng đơn hàng tăng 50%. Hiện tại hầu hết các cây đã có khách đặt từ khoảng 1 tuần trước".
Năm nay, cây thông nhập khẩu có giá cao nhất được Lux Flowers bán là 120 triệu đồng, với chiều cao gần 4m. Hiện cây đã được một vị khách Hà Nội đặt hàng.
Theo anh Nam, giá thông tươi nhập khẩu năm nay nhìn chung cao hơn năm ngoái do tỷ giá tăng, song không vì thế mà khiến khách nhà giàu "nản lòng". "Chất lượng cây tốt nên khách hàng cũ đều quay lại đặt mua, cộng thêm một lượng lớn khách hàng mới có nhu cầu trải nghiệm, vì đã nhàm chán khi chơi cây thông giả'', anh Nam lý giải.
Thông tươi nhập khẩu có hai dòng là Nordmann Fir và Nobilis, trong đó dòng Nordmann Fir được ưa chuộng do tính thẩm mỹ với thân thẳng, tán là đều, mềm, an toàn vì không sắc nhọn.
Vòng nguyệt quế trang trí bằng thông tươi với giá 3 triệu đồng cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Thông tươi nhập khẩu được vận chuyển bằng xe tải tới tận tay khách hàng.
Những ngày sát dịp Giáng sinh, nhân viên tại cửa hàng phải làm việc hết công suất để kịp trả đơn cho khách.