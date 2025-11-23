Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách mùa Giáng sinh

Mùa Giáng sinh sắp đến, nhiều hàng quán ở Hà Nội những ngày này đã sớm được trang hoàng rực rỡ, từ phong cách châu Âu cổ kính đến hiện đại, thu hút khách đến check-in.
Ngay từ đầu tháng 10, một quán cà phê ở phường Hà Đông đã khoác lên mình “chiếc áo” Giáng sinh lộng lẫy với sắc đỏ, xanh và trắng chủ đạo.
Ngay từ lối vào, không khí lễ hội đã tràn ngập với dải đèn vàng treo dọc bậc thang, những vòng nguyệt quế nhỏ xinh và các hộp quà xếp gọn bên cạnh cây thông cao hơn 3 mét.
Bên trong, khách dễ dàng bắt gặp những góc chụp đậm chất Giáng sinh, decor theo phong cách Bắc Âu ấm áp. Điểm “sống ảo” hút giới trẻ nhất là khu phủ đầy tuyết trắng, nơi đặt chiếc xe tuần lộc sáng đèn và ngôi nhà gỗ nhỏ ấm ánh sáng.
Không khí Noel len lỏi khắp các tầng, khiến bất cứ ai vừa đặt chân vào cũng có cảm giác như lạc vào một ngôi làng Giáng sinh thu nhỏ giữa lòng Hà Nội.
Quán được đầu tư tới hơn 10 góc để khách check-in Giáng sinh.
Đặc biệt chủ quán còn chịu chi để mua hẳn một chiếc máy phun tuyết nhân tạo. "Tuyết có thể được phun bất cứ lúc nào và chỉ tạm dừng khi không có khách. Những ngày thời tiết đẹp, máy gần như hoạt động liên tục; còn khi trời mưa sẽ tạm ngưng. Dù chi phí vận hành không hề nhỏ nhưng chúng tôi vẫn muốn mang đến cho khách trải nghiệm tốt nhất trong suốt khung giờ mở cửa. Chỉ cần bước vào, ai cũng có cảm giác như đang lạc giữa châu Âu, giữa một mùa đông lạnh giá thật sự", nhân viên quán cho biết.
Một bạn trẻ thích thú khi được chứng kiến tuyết nhân tạo.
Ngoài ra quán còn chuẩn bị thêm 5 loại đồ uống riêng dành cho chương trình Noel và hơn 100 trang phục Noel cho khách thuê.
“Biết đến quán qua mạng xã hội, tôi và bạn bè rất háo hức khi thấy khung cảnh trời Âu giữa lòng Hà Nội. Vì thế, chúng tôi lập tức chuẩn bị trang phục để tới quán chụp ảnh trong không gian tuyệt đẹp này”, một vị khách cho biết.
Một địa chỉ khác cũng rất được lòng khách dịp Noel là tổ hợp cà phê - mua sắm trên phố Đặng Văn Ngữ. Với không gian kéo dài hơn 100m, những cửa hàng tại đây đều được trang hoàng lộng lẫy, thu hút đông đảo giới trẻ đến check-in.
Một nhân viên quán cho biết: “Các hàng quán ở đây đã trang trí Giáng sinh từ đầu tháng 11. Khác với nhiều nơi thuê đơn vị chuyên nghiệp, toàn bộ khâu từ ý tưởng đến bày biện đều do các quán tự thực hiện”.
Các góc chụp ảnh luôn đông kín người, khách phải xếp hàng chờ lượt.
Một quán cà phê trên phố Tôn Đức Thắng cũng được trang hoàng lộng lẫy, đông đúc khách, với điểm nhấn là những chú gấu bông đứng trên ban công hoặc leo tường.