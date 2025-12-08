Sau lệnh cấm xe tải, giao thông qua cầu 120 tuổi ở TP.HCM ra sao?

(VTC News) -

Sáng nay 8/12, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực cầu Tân Thuận 1 (phường Tân Thuận, hướng từ Quận 7 cũ – Quận 4 cũ), dòng xe lưu thông ổn định, chủ yếu là xe máy và ô tô con. Không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài dù đây là thời điểm khung giờ cao điểm khi TP.HCM áp dụng phương án hạn chế và cấm nhiều loại xe tải qua cây cầu hơn 120 năm tuổi.

Trước đó, từ ngày 6/12, TP.HCM chính thức cấm xe tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ và các phương tiện có tổng trọng tải trên 6 tấn lưu thông qua cầu Tân Thuận 1. Đồng thời, chiều cao phương tiện được giới hạn còn 2,5 m, thấp hơn mức 3,5 m trước đây nhằm giảm tải cho công trình đã vượt niên hạn sử dụng.

Cầu Tân Thuận 1 được xây dựng từ năm 1905, hiện không còn đáp ứng tiêu chuẩn tải trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trên toàn tuyến đường Huỳnh Tấn Phát dẫn lên cầu, lực lượng chức năng đã lắp đặt dày đặc biển báo, băng rôn, khung giới hạn độ cao để hướng dẫn tài xế. Hai nhân viên túc trực 24/24 tại chân cầu đảm nhiệm việc nhắc nhở, điều hướng xe tải không được phép lưu thông, tránh việc tài xế đi nhầm hướng.

Theo ghi nhận, một số trường hợp tài xế chưa nắm quy định mới, khi đến gần cầu mới phát hiện khung hạn chế chiều cao, buộc phải quay đầu. Những thời điểm này khiến giao thông ùn ứ nhẹ nhưng nhanh chóng được điều tiết trở lại.

Một nhân viên trực chốt cho biết: “Dù đã thông báo rộng rãi, vẫn còn tài xế đi vào theo thói quen. Chúng tôi hướng dẫn quay đầu theo đúng lộ trình thay thế, tránh để xe tải chạy lên cầu vi phạm quy định”.

Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực cho biết việc hạn chế xe tải đã giúp giao thông trên tuyến thông thoáng hơn đáng kể.

“Trước đây đoạn này thường rất đông vào giờ cao điểm. Từ ngày cấm xe tải thì nhẹ nhàng hơn nhiều”, bà Tâm – người dân ngụ phường Tân Thuận chia sẻ. Tuy vậy, bà kỳ vọng lực lượng chức năng sẽ bổ sung thêm biển báo từ xa để tài xế dễ quan sát.

Cầu hơn 120 tuổi vượt niên hạn thiết kế, buộc phải hạn chế tải trọng

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, kết quả kiểm định tháng 10/2025 cho thấy cầu Tân Thuận 1 được xây dựng từ đầu thế kỷ trước đã vượt quá niên hạn thiết kế và không đạt chuẩn tải trọng HL93, tiêu chuẩn dành cho cầu đường bộ chịu tải nặng. Việc hạn chế xe tải, giảm chiều cao phương tiện là giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian chờ xây cầu mới.

UBND TP.HCM mới đây thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng cầu thay thế Tân Thuận 1, với tổng mức dự kiến 2.950 tỷ đồng.

Trong thời gian chờ triển khai dự án, các phương án tổ chức giao thông tạm thời được áp dụng và điều chỉnh linh hoạt nhằm hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Theo phương án do Phòng CSGT (PC08) ban hành, lực lượng chức năng bố trí Đội CSGT Bến Thành trực chốt liên tục để điều tiết, phân luồng. Các trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, không chấp hành biển báo sẽ bị xử lý nghiêm để tránh gây mất an toàn giao thông.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung biển báo tại các tuyến đường lân cận, đặc biệt các điểm rẽ từ xa dẫn về Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Tất Thành. Mục tiêu là giúp tài xế chủ động chuyển hướng thay vì chỉ nhận ra lệnh cấm khi đến sát cầu.

Cùng với đó, các lực lượng tăng cường tuyên truyền để doanh nghiệp vận tải, tài xế thường xuyên lưu thông qua khu vực nắm rõ thông tin, giảm rủi ro ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm.

Từ ngày 6/12, cầu Tân Thuận 1 cấm ôtô tải có khối lượng chuyên chở trên 1,5 tấn, ôtô khách trên 16 chỗ, cùng các loại xe có tổng trọng tải trên 6 tấn.

Lộ trình thay thế cho xe tải và các phương tiện bị hạn chế

Để đảm bảo lưu thông thông suốt, hai lộ trình thay thế dành cho phương tiện bị cấm đã được công bố:

Lộ trình 1:

Huỳnh Tấn Phát → Nguyễn Văn Linh → cầu Tân Thuận 2 → Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình 2:

Huỳnh Tấn Phát → Trần Xuân Soạn → Nguyễn Thị Xiếu → cầu Tân Thuận 2 → Nguyễn Tất Thành.

PC08 khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra lộ trình trước khi di chuyển, đặc biệt trong giờ cao điểm; đồng thời tuân thủ biển báo, tốc độ và hướng dẫn của lực lượng tại chốt để đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc.