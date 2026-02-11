Hàng tỷ USD đang đổ vào Trung tâm tài chính TP.HCM cùng loạt cam kết đồng hành

(VTC News) -

Hàng tỷ USD đang đổ vào Trung tâm tài chính TP.HCM

Trong khuôn khổ lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) ngày 11/2, Vantage Point Asset Management (VPAM) - một trong những công ty quản lý tài sản lên tới tỷ USD của Singapore và Úc - đã công bố vai trò là đối tác sáng lập và phát triển của VIFC, với trọng tâm chính là VIFC HCMC.

Điểm nổi bật là công ty quản lý quỹ này cam kết huy động 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và các đối tác chiến lược trong 5 năm đầu tiên.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao chứng nhận cho các thành viên sáng lập VIFC từ những ngày đầu.

Số vốn sẽ được phân bổ vào các lĩnh vực then chốt, như cơ sở hạ tầng, tài sản thực và các khoản đầu tư chiến lược thu nhập cố định (fixed income), với trọng tâm triển khai tại Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Ngoài ra, VPAM cũng sẽ xây dựng một nền tảng quản lý tài sản tổ chức tại VIFC - HCMC, nơi các sản phẩm tài chính nội địa của Việt Nam sẽ được đưa vào và quảng bá, nhằm thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư quốc tế.

Nền tảng này dự kiến sẽ tạo cầu nối giữa thị trường Việt Nam với các trung tâm tài chính lớn như Singapore, London, Trung Đông và Úc.

Ông Colin Mullins, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn của VPAM, khẳng định ông chứng kiến ​​những cam kết cụ thể từ các tổ chức và đối tác hàng đầu của Việt Nam – trong lĩnh vực tài chính, cơ sở hạ tầng và đầu tư – thể hiện sự tin tưởng thực sự vào VIFC.

"Trong vài tuần qua, các cuộc gọi đã liên tục đổ về từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới, đó là những người quan tâm, tìm hiểu về cách có thể tham gia đầu tư vào Việt Nam thông qua VIFC", ông Colin Mullins nói.

Chính thức công bố thành lập ngày 21/12, thời gian hoạt động chỉ hơn một tháng, VIFC-HCMC đã đạt những kết quả đầu tiên đáng ghi nhận.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBN TP.HCM, VIFC-HCMC đã hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết; đã huy động 2 tỷ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và tài chính.

VIFC-HCMC được Thủ tướng yêu cầu phải triển khai ngay cơ chế sandbox, đề xuất chính sách đột phá để thu hút đầu tư ít nhất 50 tổ chức tài chính quốc tế trong 3 năm đầu.

Quỹ đầu tư cho nền kinh tế on-chain của thành phố được thành lập, với vốn cam kết 1 USD; tập trung vào blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới. Dự kiến các giao dịch thương mại xuyên biên giới cũng sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng tài chính của VIFC-HCMC trong thời gian tới.

Trung tâm tài chính hàng hải, phục vụ tài trợ thương mại và logistics cũng đang được phát triển. Trung tâm fintech và đổi mới sáng tạo cũng thu hút mô hình tài chính số tiên tiến.

Tại Hội nghị “Xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và Trung tâm dữ liệu lớn, góp phần đột phá xây dựng đô thị thông minh và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế”, tối 8/2, VIFC-HCMC và liên danh VinaCapital - Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu; cũng đã ký thỏa thuận lập Quỹ Đầu tư Tài sản số TP.HCM, với quy mô 1 tỷ USD.

Quỹ này được định hướng trở thành nguồn vốn kiến tạo thị trường, góp phần xây dựng trung tâm On-chain tầm cỡ khu vực, trong khuôn khổ VIFC-HCMC.

Những cam kết mạnh mẽ

Với vai trò là thành viên sáng lập VIFC, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực HDBank, cam kết sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ của VIFC-HCMC. Bà cũng chia sẻ các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng không như Boeing, Airbus, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, rất ủng hộ, đồng hành trong việc thành lập Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á Thái Bình Dương tại TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp thực hiện nghi thức ra mắt VIFC-HCMC.

Tập đoàn Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế, triển khai các mô hình tài chính mới, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và phát triển nguồn nhân lực tài chính – công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - đơn vị tham gia IFC với vai trò thành viên sáng lập, cũng cho biết ngân hàng tập trung vào bốn nhóm trọng tâm tại VIFC-HCMC.

Thứ nhất là phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường tài chính quốc tế. Đây là điểm then chốt của thị trường.

Thứ hai là tham gia xây dựng và vận hành hạ tầng thanh toán kết nối theo chuẩn quốc tế; thứ ba là phát triển các nền tảng thị trường mới như Sở giao dịch hàng hóa, lưu ký và thanh toán bù trừ tập trung đa tài sản.

Cuối cùng là triển khai các nền tảng công nghệ lõi, như định danh số, bảo mật, quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro, nhằm đảm bảo hoạt động tài chính tại VIFC-HCMC được vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Ông Don Lam: VinaCapital cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đóng góp vào thành công của VIFC.

Cũng với vai trò thành viên sáng lập, ông Don Lam, Tổng Giám đốc - Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, cho rằng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không mục đích cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế hiện hữu trong khu vực, mà để đáp ứng những nhu cầu vốn mang tính đặc thù của Việt Nam.

IFC sẽ có hai trụ cột quan trọng, gồm các sản phẩm tài chính và đầu tư truyền thống, như dịch vụ ngân hàng, các quỹ đầu tư, tài trợ thương mại, cùng các giải pháp quản lý tài sản.

Trụ cột thứ hai là các nền tảng và lĩnh vực mới nổi như sản phẩm tài chính được token hóa, chứng khoán hóa xanh, các sàn giao dịch hàng hóa, công nghệ blockchain, thanh toán số và tài sản số.

Đây là nền tảng có thể mở ra nhiều năng lực mới cho Việt Nam, như việc thành lập các sàn giao dịch hàng hóa đối với những mặt hàng nông nghiệp đang là chủ lực xuất khẩu, như cà phê, gạo và hồ tiêu – đang chủ yếu được giao dịch trên thị trường của các quốc gia khác.

Thông qua VIFC và quan hệ hợp tác với Nasdaq, Việt Nam có thể giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian ở nước ngoài, tạo điều kiện để nông dân và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tự chủ hơn trong mua bán, tiếp cận giá minh bạch và hưởng lợi nhiều hơn.

"VinaCapital cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đóng góp vào thành công của VIFC, đồng thời không ngừng kết nối và tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế, khuyến khích họ tham gia vào VIFC, quảng bá rộng rãi những cơ hội to lớn mà đất nước đang mang lại, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động đầu tư vào Việt Nam", ông Don Lam cam kết.