Làn sóng chuyên gia quốc tế đổ về Đà Nẵng: Bất động sản lõi trung tâm lên ngôi

(VTC News) -

Đà Nẵng chuyển mình, nhu cầu lưu trú cao cấp tăng mạnh

Năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận kết quả kinh tế - đầu tư ấn tượng với tăng trưởng GRDP đạt 9,18%, cao nhất trong 5 năm qua. Đặc biệt, thành phố đã thu hút khoảng 520 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghệ cao như vi mạch bán dẫn và công nghệ thông tin.

Cùng với dòng vốn FDI tăng trưởng mạnh, đội ngũ nhân sự chất lượng cao liên tục dịch chuyển về Đà Nẵng, hình thành nên một cộng đồng cư dân đa quốc gia. Điều này dẫn đến nhu cầu tất yếu về các sản phẩm nhà ở cao cấp, nơi không chỉ để ở mà còn để tận hưởng cuộc sống.

Đội ngũ chuyên gia quốc tế đến Đà Nẵng có những chuẩn mực sống riêng biệt.

Tuy nhiên, bài toán không chỉ dừng lại ở giải pháp lưu trú ngắn hạn. Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - các doanh nghiệp và chuyên gia đang tìm kiếm giải pháp an cư dài hạn, nơi có thể đảm bảo chất lượng sống toàn diện.

“Không gian sống cần hội tụ đầy đủ các yếu tố từ môi trường văn minh, hạ tầng đồng bộ đến dịch vụ quản lý chuyên nghiệp” - Ông Nguyễn Văn Đính nhận định.

Bên cạnh đó, vị trí đắc địa luôn là ưu tiên hàng đầu, giúp giới chuyên gia và tầng lớp trí thức tối ưu thời gian di chuyển để tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích cao cấp của thành phố. Đây chính là đòn bẩy gia tăng giá trị tài sản bền vững. Tọa lạc tại khu vực lõi trung tâm Đà Nẵng, Capital Square ngay từ khi ra mắt đã trở thành tâm điểm thu hút giới đầu tư và những khách hàng tìm kiếm một chốn an cư thực thụ.

Capital Square - tâm điểm thị trường căn hộ cao cấp tại lõi trung tâm Đà Nẵng

Sở hữu vị trí “kim cương” bên bờ sông Hàn, Capital Square nằm giữa hai cây cầu biểu tượng là cầu Rồng và Sông Hàn, giao điểm của các trục đường huyết mạch như Trần Hưng Đạo và Nguyễn Công Trứ, tâm điểm khu cảnh quan ven sông. Vị trí độc tôn này mang đến không gian sống trong lành, tầm nhìn panorama tuyệt mỹ cùng khả năng kết nối thuận tiện đến các khu kinh tế, trung tâm hành chính, sân bay quốc tế và các điểm giải trí, văn hóa sôi động.

Capital Square sở hữu vị trí kim cương, đem lại không gian sống đẳng cấp cho giới tinh hoa.

Không dừng lại ở đó, Capital Square còn chinh phục giới tinh hoa bằng hệ sinh thái tiện ích đa tầng trải dài từ mặt đất đến tầng không, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ làm việc đến giải trí: Từ nhịp sống thời thượng tại tuyến phố thương mại Park Boulevard, mua sắm chuẩn quốc tế của Grand Central Mall, đến 'khoảng thở' xanh mát tại quảng trường Capital Park rộng hơn 2.000 m2, cùng hệ thống sân thể thao đa năng và khu vui chơi trẻ em hiện đại… tất cả khẳng định một chuẩn sống năng động và vị thế độc tôn của chủ nhân.

Cơ hội sở hữu “tứ bề tiện ích”

Hiện tại, khách hàng có thể sở hữu căn hộ tại các tòa Kings Place, Queens Place và Hudson Place tại trung tâm dự án. Đặc biệt, tòa Hudson Place đang là tâm điểm chú ý nhờ tầm nhìn trực diện sông Hàn, vị trí liền kề các trục lộ lớn và sở hữu bể bơi nội khu rộng hơn 500 m2.

Tuyến phố thương mại là tiện ích hấp dẫn, góp phần đem lại sự phồn thịnh cho Capital Square.

Capital Square sở hữu ưu thế vượt trội với sổ hồng lâu dài và là một trong số ít dự án tại Đà Nẵng được phép bán cho người nước ngoài. Với sự cộng hưởng giữa vị trí đắc địa và hệ tiện ích đẳng cấp, Capital Square được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hội tụ của cộng đồng chuyên gia quốc tế, doanh nhân thành đạt và trí thức, cùng góp phần xây dựng một Đà Nẵng hiện đại, bền vững và vươn tầm quốc tế trong tương lai.