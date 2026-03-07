Dự báo thời tiết ngày 7/3: Miền Bắc nắng 27°C, miền Trung hứng mưa

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/3/2026

Ngày 7/3, thời tiết trên phạm vi cả nước tiếp tục có sự phân hóa giữa các khu vực. Trong khi Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, kèm theo sương mù vào sáng sớm, thì nhiều khu vực ở miền Trung xuất hiện mưa rào rải rác. Các tỉnh, thành còn lại trên cả nước thời tiết ổn định hơn với đặc trưng ngày nắng, đêm có thể xuất hiện mưa dông cục bộ.

Ngày 7/3, miền Bắc hửng nắng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Theo đó, trong ngày 7/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến mưa vài nơi, lượng mưa không lớn. Vào sáng sớm, nhiều nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, khiến tầm nhìn giảm nhẹ trong khoảng thời gian đầu ngày. Trưa chiều, khu vực này giảm mây, trời hửng nắng giúp nền nhiệt trong ngày tăng và tăng so với ngày hôm trước với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 27°C.

Diễn biến thời tiết ở khu vực từ Nghệ An đến phía Đông Đắk Lắk, phía Bắc Khánh Hòa phức tạp hơn khi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác trên cả nước, thời tiết duy trì trạng thái ổn định hơn, ban ngày trời nắng, nền nhiệt tăng nhanh vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, phía Nam có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.