Ô tô tông liên hoàn hàng loạt xe trên phố Hà Nội, nhiều người bị thương

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 cùng ngày, ô tô con mang biển kiểm soát 30A-536.XX (chưa xác định người điều khiển) đi trên phố Nguyễn Chánh đã bất ngờ tông vào hàng loạt phương tiện trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến ít nhất 5 ô tô và 2 xe máy bị hư hỏng nặng. Một số xe máy đổ ra giữa đường, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Các nhân chứng cho biết có khoảng 4 người bị thương sau vụ tai nạn và đã được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, một ô tô bị vỡ phần đầu bên trái, nhiều xe máy hư hỏng nằm la liệt trên mặt đường. Trong khi đó, một số nạn nhân bị thương nằm cạnh phương tiện.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện số lượng chính xác phương tiện liên quan và tình trạng các nạn nhân vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tiếp tục cập nhật...