Viettel, VNPT, FPT, VNG, CMC kiến nghị khẩn về giá điện

Các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Viettel CHT (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Viettel); Công ty Công nghệ thông tin VNPT (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam); Công ty CP Viễn thông FPT (Tập đoàn FPT); Công ty CP Hạ tầng viễn thông CMC (Tập đoàn Công nghệ CMC); Công ty CP VNG Data Center (Tập đoàn VNG) vừa có kiến nghị khẩn tới Bộ Công Thương đề nghị áp giá điện sản xuất đối với hoạt động trung tâm dữ liệu.

Trong văn bản, các doanh nghiệp trên cho biết đã được Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), hoặc UBND các tỉnh, thành phố cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng, giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông, hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, trong đó ghi nhận rõ dịch vụ trung tâm dữ liệu là một loại hình dịch vụ viễn thông hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Các doanh nghiệp công nghệ đề nghị Bộ Công Thương xem xét giữ nguyên giá điện áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu là giá điện sản xuất.

Tuy nhiên, sau khi Thông tư số 60 năm 2025 ngày 2/12/2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện được ban hành và triển khai trên thực tế đã phát sinh cách hiểu, áp dụng mới đối với hoạt động trung tâm dữ liệu.

Theo đó, cơ quan điện lực căn cứ Thông tư 60 để xếp hoạt động của trung tâm dữ liệu vào nhóm "cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung", từ đó áp dụng giá bán điện theo mục đích kinh doanh, thay vì giá bán điện theo mục đích sản xuất (là mức giá đã được áp dụng ổn định và thống nhất đối với 100% các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam trong suốt thời gian trước đây).

Đề nghị giữ nguyên giá điện sản xuất với trung tâm dữ liệu

Dẫn tới thực tế, ngay từ đầu tháng 12/2025, một số trung tâm dữ liệu do doanh nghiệp đầu tư và vận hành, ví dụ đối với trung tâm dữ liệu của CMC, qua 3 kỳ hóa đơn đầu tiên sau khi áp giá, chi phí điện, vốn là khoản chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng chi phí vận hành trung tâm dữ liệu đã tăng trên 50% so với trước đây.

"Mức tăng đột biến này đã và đang tạo ra tác động rất lớn đến phương án tài chính, cấu trúc giá dịch vụ, cũng như khả năng duy trì vận hành ổn định và mở rộng đầu tư của các trung tâm dữ liệu" - theo các doanh nghiệp.

Cùng với đó, nhiều trung tâm dữ liệu khác của các tập đoàn và doanh nghiệp đang nằm trong kế hoạch kiểm tra, rà soát nhằm nhanh chóng áp giá điện kinh doanh một cách đồng bộ.

Các doanh nghiệp lo lắng nếu chủ trương này được triển khai trên diện rộng một cách nhanh chóng, vấn đề giá điện đối với trung tâm dữ liệu sẽ không còn là vướng mắc mang tính cục bộ của một doanh nghiệp hay một dự án riêng lẻ, mà trở thành vấn đề chính sách có tác động hệ thống đối với toàn bộ ngành trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái hạ tầng số tại Việt Nam, kéo theo những hệ quả đáng kể về chi phí vận hành, môi trường đầu tư và khả năng thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển hạ tầng số đã được Đảng và Nhà nước xác lập và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ.

Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu đề nghị Bộ Công Thương xem xét giữ nguyên giá điện áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu là giá điện sản xuất như cách đã áp dụng thống nhất trong thời gian qua để các doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư, mở rộng và tham gia thị trường trung tâm dữ liệu nhằm đạt tới mục tiêu năm 2030: 100% cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, trên 50% người dân dùng điện toán đám mây như nội dung tại Quyết định 36 ngày 11/1/2024 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030.