Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 11/2/2026 - XSST 11/2

XSST 11/2. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 11/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 11/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 11/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 11/2/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 11/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho các vé trúng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 11/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.