Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 21/1/2026 - XSST 21/1

XSST 21/1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 21/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSST 21/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 21/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 21/1/2026 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 21/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSST

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé khác một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Long An, Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 21/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.