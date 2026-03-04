Lật tàu cá chở 7 người ở cửa biển Nhật Lệ, 1 ngư dân tử vong

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, liên quan đến vụ lật tàu cá chở 7 người ở cửa biển Nhật Lệ có 1 người tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện do kiệt sức.

Nạn nhân được xác định là em Trần Bảo L. (SN 2007, trú tại Tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường nơi chiếc tàu cá gặp nạn

Trước đó, lúc 6h18, ngày 4/3, tàu cá mang số hiệu QB-11288TS gồm 7 thuyền viên do ông Đào Duy Sáng (SN 1974, trú tại Tổ dân phố Hà Dương, phường Đồng Hới) làm chủ tàu, làm thủ tục xuất bến tại Trạm Biên phòng Nhật Lệ để ra khơi đánh bắt hải sản.

Tàu cá này dài 14,9m, hành nghề lồng bẫy, khi di chuyển qua khu vực cửa biển Nhật Lệ đã mắc cạn trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Đến khoảng 6h50p cùng ngày, tàu bị sóng đánh chìm tại khu vực cửa biển Nhật Lệ (cách bờ biển Mỹ Cảnh khoảng 100m về phía Bắc).

Thời điểm xảy ra sự cố, 7 thuyền viên trên tàu mặc áo phao và bơi vào bờ. Trong đó, 5 người bơi vào bờ an toàn, 2 thuyền viên do kiệt sức, sức khỏe yếu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Thuyền viên Trần Bảo L. đã không qua khỏi và tử vong. Thuyền viên còn lại hiện vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Hới.

Cách đây ít ngày tại TP Huế cũng xảy ra vụ thuyền chở 11 người bị lật làm 2 mẹ con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h56 ngày 28/2, ông Võ Văn V. (trú phường Thuận An) điều khiển thuyền máy chở 11 người trong gia đình đến khu vực phá Tam Giang để neo đậu, chờ xem Lễ hội xuất quân đánh cá vụ Nam và Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, gần cửa biển Thuận An.

Thời điểm này, tại khu vực lễ hội có nhiều tàu công suất lớn di chuyển ra cửa biển. Trong quá trình lưu thông, tàu do anh Trần Văn C. điều khiển đã va chạm với thuyền máy của ông V., khiến phương tiện này bị chìm.

Vụ tai nạn làm 2 mẹ con tử nạn, 9 người khác may mắn được cứu sống. Lực lượng chức năng phối hợp với người dân trục vớt được 2 nạn nhân tử vong là chị V.T.B. (25 tuổi) và con là cháu L.V.G.P., cùng trú phường Thuận An. Được biết, chị B. ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con nhỏ.

Ngay sau sự việc, UBND phường Thuận An phát thông cáo báo chí về việc dừng giải đua ghe truyền thống trong khuôn khổ Lễ hội cầu ngư năm Bính Ngọ 2026 của làng Thai Dương.