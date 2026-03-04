TP.HCM quy định việc tổ chức sự kiện tại đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ

(VTC News) -

Nội dung được đề cập trong văn bản chỉ đạo việc quản lý tổ chức các sự kiện tại khu vực trung tâm TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành.

Trường hợp đặc biệt hoặc đột xuất (chưa có trong Kế hoạch), phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Các sự kiện tổ chức trên đường Lê Lợi phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Văn bản thể hiện các sự kiện ưu tiên tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ; riêng đường Lê Lợi, các sự kiện phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức các sự kiện hàng năm, trình UBND TP.HCM phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Sở này cũng phải xây dựng bộ tiêu chí cụ thể về nội dung, quy mô, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, môi trường... để làm cơ sở xét duyệt, cấp phép tổ chức các sự kiện.

Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, phường Bến Thành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM trong thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên.

Riêng Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, phường Bến Thành chịu trách nhiệm giám sát địa bàn; phát hiện và xử lý ngay các trường hợp vi phạm. Trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM.

Sự kiện tổ chức tại đường Nguyễn Huệ cũng phải tuân thủ theo Kế hoạch hàng năm do UBND TP.HCM phê duyệt.

Trước đó, chiều 27/2, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói về việc thực trạng tổ chức sự kiện, hội chợ quá dày đặc tại khu vực trung tâm. Trong đó đặc biệt trên 2 tuyến đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trung tâm Thành phố có 2 tuyến đường lớn, nhưng tổ chức sự kiện quá dày đặc, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Trong khi đường Nguyễn Huệ mặc định là đường đi bộ nhưng nhiều thời điểm không còn không gian cho người đi bộ.

Còn đường Lê Lợi giao thông chật chội vì các hoạt động tập trung đông người. Việc tổ chức sự kiện còn phong tỏa đường, thay đổi hướng giao thông dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Người dân bức xúc nhiều lần gọi điện trực tiếp cho ông để phản ánh.

Việc tổ chức sự kiện quá dày đặc tại khu trung tâm TP.HCM, nhất là 2 đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ khiến giao thông ách tắc, xáo trộn cuộc sống người dân trong khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, rà soát, xem xét lại việc sử dụng 2 tuyến đường này từ năm 2027 và các năm tiếp theo. Đồng thời quy hoạch cụ thể sự kiện nào được tổ chức, tổ chức ở đâu để tránh tập trung gây kẹt xe.

Theo phản ánh của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thông tin TP.HCM, dịp Tết Bính Ngọ, việc tổ chức sự kiện liên tục tại khu vực trung tâm, tập trung tại đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi đã gây xáo trộn giao thông khu trung tâm Thành phố, ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh...