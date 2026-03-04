Israel bắt đầu 'làn sóng' tấn công quy mô lớn vào Iran

(VTC News) -

Theo CNN, quân đội Israel tuyên bố phát động "làn sóng" tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Iran. Mục tiêu của đợt tấn công này là các địa điểm phóng tên lửa, hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng khác. Thông báo này được đưa ra sau khi Iran tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào Israel trong đêm qua.

Trước đó, quân đội Israel cho biết họ xác định được một đợt tên lửa mới đang hướng về nước này và chúng được phóng từ phía Iran. Hệ thống phòng thủ của Israel đang hoạt động để đánh chặn chúng. Người dân cũng được yêu cầu trú ẩn an toàn cho đến khi có thông báo mới.

Cột khói bốc lên sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Tehran. (Ảnh: AP)

Hiện tại, có hàng chục người đã thiệt mạng trên khắpTrung Đông kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran hôm 28/2. Theo Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran, có 787 người đã thiệt mạng, trong đó có 165 nữ sinh và nhân viên trường học. Tuy nhiên, chưa rõ liệu con số thương vong này có bao gồm thương vong của thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hay không.

Trong khi đó, dịch vụ cứu thương Magen David Adom của Israel cho biết có 10 thường dân đã thiệt mạng, trong đó có 9 người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Beit Shemesh gần Jerusalem hôm 1/3. Lực lượng Phòng vệ Israel không báo cáo thương vong về quân sự.

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev đã phê chuẩn kế hoạch mở lại không phận cho các chuyến bay đến. Theo thông báo của chính quyền Israel, bắt đầu từ đêm 4/3 sang sáng 5/3 (theo giờ địa phương), không phận sẽ được mở cửa trở lại để đưa công dân Israel trở về nước một cách an toàn, tùy thuộc vào diễn biến an ninh.

Israel đóng cửa không phận bắt đầu từ sáng ngày 28/2, sau khi phối hợp cùng Mỹ tiến hành cuộc tấn công phủ đầu vào Iran.

Trong 24 giờ đầu tiên của quá trình mở cửa trở lại không phận, chỉ có một chuyến bay mỗi giờ và chỉ một máy bay thân hẹp được phép hạ cánh tại sân bay chính Ben Gurion (TLV) của Israel. Nếu hoạt động diễn ra suôn sẻ, mỗi giờ sẽ cho phép hai máy bay thân hẹp hoặc một máy bay thân rộng hạ cánh.

“Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, trong vòng một tuần đến 10 ngày nữa, tất cả người Israel sẽ có thể trở về nước”, ông Kedmi nói.