Giá xăng dầu hôm nay 4/3: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng khoảng 8% lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2024, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran mở rộng, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt tại Trung Đông, đồng thời làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài.

Đáng chú ý, mức chênh lệch giữa Brent và WTI nới rộng lên 8 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 11/2022. Theo các chuyên gia, khi mức chênh lệch vượt 4 USD/thùng, xuất khẩu dầu thô của Mỹ thường được hỗ trợ mạnh hơn, qua đó làm thay đổi cán cân thương mại năng lượng toàn cầu.

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã mở rộng kể từ các đợt tấn công đầu tiên của Israel hôm thứ Bảy. Israel tiến hành không kích tại Liban, trong khi Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh và các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Chiến sự tại Trung Đông căng thẩng, kéo theo giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. (Ảnh minh họa: Reuters).

Nhiều tàu chở dầu và tàu container đã tránh đi qua tuyến đường này sau khi các công ty bảo hiểm hủy bảo hiểm đối với tàu thuyền, trong khi cước vận chuyển dầu và khí đốt toàn cầu tăng vọt. Lo ngại càng gia tăng khi truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ tấn công bất kỳ tàu nào tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Các chuyên gia của ING nhận định: “Dù thị trường đang lo ngại về dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, rủi ro lớn hơn là Iran có thể tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng khác trong khu vực, dẫn tới tình trạng gián đoạn kéo dài hơn”.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn Lipow Oil Associates, cho rằng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng có thể đẩy giá dầu tăng thêm khoảng 10 USD/thùng, đưa giá Brent lên mức 90 USD hoặc cao hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc không kích của Mỹ và Israel dự kiến kéo dài từ bốn đến năm tuần, song cũng có thể tiếp diễn lâu hơn.

Giới chức Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất cho biết đang xử lý một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại cảng Fujairah. Trong khi đó, hoạt động bốc xếp dầu thô Kirkuk của Iraq tại cảng Ceyhan (Thổ Nhĩ Kỳ) đã tạm dừng.

Kể từ khi các cuộc tấn công nổ ra trong khu vực, cơ sở hạ tầng dầu khí tại nhiều quốc gia đã phải ngừng hoạt động do hư hại hoặc nhằm phòng ngừa rủi ro. Qatar đã dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng, Israel ngừng khai thác tại một số mỏ khí; Saudi Arabia đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất và sản lượng tại khu vực người Kurd ở Iraq gần như tê liệt.

Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco đang tìm cách chuyển hướng một phần xuất khẩu dầu thô sang Biển Đỏ nhằm tránh eo biển Hormuz, nơi rủi ro tấn công đã khiến hoạt động vận tải gần như đình trệ.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 26/2, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, không cao hơn 19.523 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 999 đồng/lít, không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 754 đồng/lít, không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, không cao hơn 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 15.689 đồng/kg.