Giá xăng trong nước chiều nay dự báo giảm, giá dầu tăng

(VTC News) -

Trong tuần qua, giá xăng trên thị trường Singapore có xu hướng giảm, mức giảm dao động 0,7 - 0,9%, tùy loại. Trong khi đó, giá dầu thế giới tăng, giảm đan xen.

Trước diễn biến này, nhiều ý kiến dự báo trong kỳ điều hành chiều nay (22/1), giá xăng trong nước có thể sẽ quay đầu giảm. Mức giảm dao động từ 120 - 200 đồng/lít. Tuy nhiên, giá các loại dầu lại có thể tăng 220 - 350 đồng/lít.

Trong trường hợp cơ quan điều hành quyết định sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng có thể giảm sâu hơn, trong khi giá dầu có thể tăng nhẹ hơn dự kiến.

Giá xăng dự báo giảm vào chiều nay 22/1. (Ảnh Minh Đức).

Mô hình dự báo giá xăng dầu của VPI cũng cho thấy tại kỳ điều hành ngày 22/1/2026, giá xăng bán lẻ có thể giảm 0,9 - 1% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 187 đồng (1%) về mức 18.183 đồng/lít, còn xăng RON95 dự báo giảm 178 đồng (0,9%) về mức 18.532 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu bán lẻ có thể tăng 1,4 - 4%, trong đó giá dầu mazut được dự báo có thể tăng 4% lên mức 13.933 đồng/kg, giá dầu diesel có thể tăng 2,1% lên mức 17.641 đồng/lít, còn giá dầu hỏa có thể tăng 1,4% lên mức 17.938 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành chiều 15/1, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít, không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 152 đồng/lít, không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, không cao hơn 17.697 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg, không cao hơn 13.401 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 2 lần điều chỉnh, trong đó 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Đây là phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.

Giá dầu thế giới

Sáng 22/1, giá dầu WTI ở mức 60,56 USD/thùng, giảm nhẹ 0,05 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 64,91 USD/thùnggiảm 0,01 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Theo Reuters, giá dầu gần như đi ngang khi nhà đầu tư đánh giá tác động của việc tạm thời ngừng hoạt động tại hai mỏ dầu lớn ở Kazakhstan, kỳ vọng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, cùng những căng thẳng địa chính trị mới liên quan đến các đe dọa áp thuế của Mỹ trong nỗ lực giành quyền kiểm soát Greenland.

Kazakhstan một nước sản xuất trong liên minh OPEC+ đã ngừng khai thác tại các mỏ Tengiz và Korolev từ Chủ nhật do sự cố phân phối điện.

Tại khu vực khác của Kazakhstan, dầu từ mỏ Kashagan lần đầu tiên được chuyển hướng tiêu thụ trong nước do các nút thắt tại cảng CPC ở Biển Đen. Bốn nguồn tin trong ngành cho Reuters biết điều này hôm thứ Tư, sau khi thiết bị tại cảng bị hư hại nghiêm trọng.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Ba rằng sẽ “không quay đầu” trong mục tiêu kiểm soát Greenland. Tuần trước, ông cam kết áp đặt một loạt biện pháp tăng thuế đối với các đồng minh châu Âu cho đến khi Mỹ được phép mua hòn đảo Bắc Cực này.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định căng thẳng địa chính trị gia tăng - trong đó các biện pháp thuế quan - có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế đã thúc đẩy tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường dầu.

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Reuters công bố hôm thứ Ba, tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ được dự báo tăng khoảng 1,7 triệu thùng trong tuần trước, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất nhiều khả năng giảm.