Giá xăng dầu hôm nay 15/11: Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hồi phục sau khi thị trường phản ứng với các cuộc tấn công mới của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cảng Novorossiysk, một trong những trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất Nga, đã làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.

Giới chức Nga cho biết vụ tấn công trong thứ Sáu của Ukraine đã làm hư hại một tàu đang neo đậu, một số khu chung cư và một kho dầu tại Novorossiysk, khiến ba thủy thủ bị thương.

“Đòn đánh vào cảng dầu Nga lần này là rất lớn và có vẻ gây tác động mạnh hơn các cuộc tấn công trước đó”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, nhận định.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Reuters)

Theo các nguồn tin của Reuters, cảng Novorossiisk đã tạm dừng xuất khẩu khoảng 2,2 triệu thùng/ngày, tương đương 2% nguồn cung toàn cầu và công ty đường ống dẫn dầu nhà nước Transneft của Nga cũng buộc phải tạm ngừng cung cấp dầu cho cảng Novorossiysk.

Nếu Ukraine tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công sâu, Nga sẽ phải đối mặt với tổn thất cơ sở hạ tầng, rủi ro cung cấp dầu cho thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể tăng đáng kể.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng 162 đồng/lít, không cao hơn 19.844 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 160 đồng/lít, không cao hơn 20.576 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít, không cao hơn 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, không cao hơn 19.935 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước trải qua 43 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.