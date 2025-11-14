Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu tăng nhẹ sau đợt giảm mạnh trong bối cảnh giới đầu tư cân nhắc giữa lo ngại dư cung toàn cầu và lệnh trừng phạt mới của Mỹ với tập đoàn năng lượng Nga Lukoil.

“Giá dầu sẽ nhận được lực hỗ trợ đáng kể quanh mức 60 USD/thùng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung xuất khẩu của Nga có thể bị gián đoạn ngắn hạn khi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn được thực thi”, ông Suvro Sarkar, Trưởng nhóm nghiên cứu lĩnh vực năng lượng của Ngân hàng DBS, nhận định.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Lukoil trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy Điện Kremlin tham gia đàm phán hòa bình về xung đột Ukraine. Theo quy định mới, mọi giao dịch với tập đoàn dầu khí Nga này sẽ bị cấm kể từ ngày 21/11.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu áp lực đáng kể từ những lo ngại kéo dài về tình trạng dư cung. Theo dữ liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô dự trữ của Mỹ đã tăng thêm 1,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 7/11. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự kiến công bố báo cáo chính thức vào cuối thứ Năm.

“Dữ liệu sơ bộ cho thấy tồn kho dầu đang gia tăng tại các trung tâm lưu trữ chủ chốt ở châu Âu, Singapore, Fujairah và Mỹ trong tuần vừa qua”, chuyên gia phân tích năng lượng Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Giá dầu đã giảm hơn 2 USD/thùng trong phiên thứ Tư sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố báo cáo mới, dự báo nguồn cung toàn cầu sẽ vượt nhẹ nhu cầu vào năm 2026, một điều chỉnh quan trọng so với dự báo thiếu hụt trước đó.

“Đà suy yếu gần đây của giá dầu dường như bắt nguồn từ việc OPEC điều chỉnh cán cân cung - cầu trong báo cáo hàng tháng, qua đó thừa nhận khả năng dư cung vào năm 2026, trái ngược với lập trường lạc quan trước đây”, ông Sarkar của DBS phân tích.

OPEC cho biết tình trạng dư cung này chủ yếu xuất phát từ việc tăng sản lượng của nhóm OPEC+, bao gồm các quốc gia thành viên OPEC và các đối tác như Nga.

Trong báo cáo thị trường dầu tháng 11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu toàn cầu cho cả năm nay và năm tới, báo hiệu khả năng dư thừa ngày càng rõ rệt trong năm 2026.

Cùng thời điểm, EIA trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn công bố hôm thứ Tư cho biết sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục mới, cao hơn so với ước tính trước đó. Cơ quan này nhận định tồn kho dầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng đến năm 2026 khi sản lượng tăng nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu, qua đó tạo thêm áp lực giảm giá đối với thị trường năng lượng thế giới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 13/11, giá xăng E5 RON92 tăng 162 đồng/lít, không cao hơn 19.844 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 160 đồng/lít, không cao hơn 20.576 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 541 đồng/lít, không cao hơn 19.864 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, không cao hơn 19.935 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 246 đồng/kg, không cao hơn 14.074 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với tất cả các mặt hàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước trải qua 43 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.