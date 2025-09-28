Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Tồn kho giảm, giá dầu tiếp tục đi lên 

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng sau khi thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ khu tự trị Kurdistan của Iraq bị đình trệ. Nguyên nhân là hai nhà sản xuất lớn trong khu vực yêu cầu Chính phủ Iraq đảm bảo thanh toán các khoản nợ trước khi đồng ý xuất khẩu trở lại. Diễn biến này phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư rằng việc tái xuất khẩu sẽ làm tình trạng dư cung toàn cầu thêm trầm trọng.

Giá dầu thế giới bật tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 24/9, đạt mức cao nhất trong vòng 7 tuần qua, sau khi báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm bất ngờ. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô tại nước này giảm 607.000 thùng trong tuần trước.

“Báo cáo này phần nào hỗ trợ giá dầu khi tồn kho dầu thô, nhiên liệu chưng cất và xăng đều giảm”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Whichcar).

Bên cạnh đó, Nga sẽ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một phần đối với dầu diesel đến cuối năm và kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại.

Việc sụt giảm công suất lọc dầu khiến một số khu vực của Nga thiếu hụt một số loại nhiên liệu.

Cảnh báo của NATO về khả năng đáp trả nếu xảy ra vi phạm không phận các nước thành viên đã làm gia tăng căng thẳng từ cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời nâng cao nguy cơ các lệnh trừng phạt mới đối với ngành dầu khí Nga, nhà phân tích Daniel Hynes của ANZ nhận định.

Về nguồn cung, ba nguồn tin thân cận cho Reuters biết, xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan tự trị của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nối lại vào thứ Bảy.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/9, giá xăng E5 RON92 giảm 368 đồng/lít, không cao hơn 19.618 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 443 đồng/lít, không cao hơn 20.165 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, không cao hơn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, không cao hơn 18.628 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, không cao hơn 15.209 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 38 phiên điều chỉnh.