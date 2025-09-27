Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Thế giới tăng trở lại

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng trở lại khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, làm gián đoạn xuất khẩu nhiên liệu.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, cả dầu Brent và WTI đều đang hướng tới mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 6.

Nga sẽ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu một phần đối với dầu diesel đến cuối năm và kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại.

Việc sụt giảm công suất lọc dầu khiến một số khu vực của Nga thiếu hụt một số loại nhiên liệu.

Giá dầu hôm nay quay đàu tăng trở lại. (Ảnh minh họa: iStock)

Cảnh báo của NATO về khả năng đáp trả nếu xảy ra vi phạm không phận các nước thành viên đã làm gia tăng căng thẳng từ cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời nâng cao nguy cơ các lệnh trừng phạt mới đối với ngành dầu khí Nga, nhà phân tích Daniel Hynes của ANZ nhận định.

Về nguồn cung, ba nguồn tin thân cận cho Reuters biết, xuất khẩu dầu từ khu vực Kurdistan tự trị của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nối lại vào thứ Bảy.

Về phía nhu cầu, Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý II tăng 3,8% theo năm, cao hơn so với mức ước tính ban đầu 3,3%.

“Nếu nguồn cung của Nga cho Trung Quốc và Ấn Độ thay đổi, họ sẽ phải tìm nguồn thay thế. Dữ liệu kinh tế Mỹ khá ổn. Và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất sẽ hỗ trợ nhu cầu”, Kilduff nói thêm.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất, sau khi cơ quan này đã hạ 25 điểm cơ bản vào tuần trước, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 12.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/9, giá xăng E5 RON92 giảm 368 đồng/lít, không cao hơn 19.618 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 443 đồng/lít, không cao hơn 20.165 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, không cao hơn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, không cao hơn 18.628 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, không cao hơn 15.209 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 38 phiên điều chỉnh.