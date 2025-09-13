(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại trước tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang tạm dừng. Trước đó, hai bên đã tiến hành ba vòng đối thoại trực tiếp trong năm nay tại Istanbul, gần nhất là ngày 23/7, song vẫn còn nhiều bất đồng về một thỏa thuận hòa bình khả thi. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xuất hiện thêm các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Chuyên gia Ole Hvalbye thuộc SEB Research nhận định: “Những biện pháp trừng phạt mạnh tay có thể lấn át triển vọng dư cung đang hiện hữu”. Trước đó, trong phiên thứ Năm, giá dầu Brent và WTI đã lần lượt giảm 1,7% và 2%.

Giá dầu hôm nay 13/9: Tăng trở lại

Một báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm nay sẽ tăng nhanh hơn so với dự tính, do kế hoạch gia tăng sản lượng của liên minh OPEC+ (gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh như Nga).

Tuy nhiên, báo cáo cùng ngày của chính OPEC lại không thay đổi dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu, cho rằng kinh tế toàn cầu vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định.

Ở chiều cung, Tập đoàn Adani - nhà khai thác cảng tư nhân lớn nhất Ấn Độ - đã cấm các tàu chở dầu bị phương Tây trừng phạt cập cảng của mình. Động thái này có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga.

Ấn Độ hiện là khách hàng mua dầu vận chuyển đường biển lớn nhất của Nga, chủ yếu thông qua các tàu chở dầu đang bị Liên minh châu Âu, Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/9, giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng/lít, không cao hơn 19.756 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 39 đồng/lít, không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá các loại dầu lại tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, không cao hơn 18.643 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, không cao hơn 18.368 đồng/lít còn giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, không cao hơn 15.090 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã có 36 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.