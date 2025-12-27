Nhân chứng kể khoảnh khắc xe thiện nguyện lao dốc trước khi lật ở Lào Cai

(VTC News) -

Sáng 27/12, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Đường tỉnh 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), khiến 9 người tử vong và 9 người khác bị thương.

Chiếc xe gặp nạn là ô tô khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi.

Chứng kiến khoảnh khắc xe xảy ra tai nạn, chị Lý Thị Mái, trú tại thôn Mù Thấp, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc. Nhà chị nằm gần đoạn đường nơi chiếc xe gặp nạn. Vào thời điểm sáng sớm, khi chị vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng động cơ vang lớn bất thường từ phía con dốc gần nhà.

“Lúc đó tôi thấy xe khách từ trên dốc lao xuống rất nhanh, tiếng máy gầm to khác hẳn mọi ngày. Tôi giật mình quay lại gọi con chạy vào nhà thì chỉ trong chốc lát, tai nạn xảy ra”, chị Mái kể.

Chiếc xe gặp nạn là ô tô khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghềnh. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Quá hoảng sợ, hai mẹ con chị không dám chạy ra ngoài. “Chỉ biết ôm con trong nhà, không dám nhìn thêm vì sợ hãi”, chị nói.

Một người dân khác sống gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực vẫn còn khá vắng người qua lại. Người này nghe thấy tiếng va chạm mạnh, sau đó là sự im lặng đáng sợ.

Khi biết chiếc xe chở đoàn thiện nguyện gặp nạn, nhiều người trong thôn không khỏi xót xa. “Ai cũng bàng hoàng, vì họ không phải đi làm ăn xa hay chở khách thông thường, mà lên giúp trẻ vùng cao”, một người dân chia sẻ.

Theo người địa phương, đoạn đường xảy ra tai nạn là khu vực lưng dốc, mặt đường không rộng, xe thường phải giảm tốc khi xuống dốc. Tuy nhiên, trong trường hợp chiếc xe gặp nạn sáng 27/12, mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến người chứng kiến không kịp phản ứng hay hỗ trợ.

Chiếc xe gặp nạn tại khu vực lưng dốc, mặt đường hẹp. (Ảnh: Văn Đức)

Cùng ngày, UBND tỉnh Lào Cai báo cáo hỏa tốc về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phình Hồ.

Theo báo cáo, khoảng 7h45 ngày 27/12, tại Km 34+800 đường nối Quốc lộ 32 đi Đường tỉnh 174, xe ô tô khách biển số 29B-614.06, loại xe 29 chỗ (kể cả người lái), nhãn hiệu THACO, gặp tai nạn trong quá trình di chuyển.

Chiếc xe do ông Đ.Đ.T. (SN 1960, trú ở Thanh Xuân, Hà Nội) cầm lái, thuộc đơn vị kinh doanh vận tải là Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đang chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Vụ tai nạn làm 8 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong trong quá trình cấp cứu. Ngoài ra, 9 người khác bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cấp cứu, trong đó có 2 trường hợp chỉ bị xây xước nhẹ và còn tỉnh táo.

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do phương tiện đột ngột bị mất phanh khi di chuyển ở đoạn lưng dốc, dẫn đến lật xe. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các yếu tố liên quan để xử lý theo quy định.