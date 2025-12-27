Lào Cai chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn làm 9 người tử vong

(VTC News) -

Khoảng 7h40 ngày 27/12, tại Km35 tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, đoạn qua địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ việc khiến 9 người tử vong, trong đó có 8 nạn nhân tử vong tại chỗ và 1 người không qua khỏi trên đường được đưa đi cấp cứu; 9 người khác bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai ban hành văn bản hỏa tốc, chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nạn nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu chữa người bị nạn, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến đường xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Các lực lượng công an, quân đội, y tế, xây dựng cùng chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, phối hợp phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và ổn định tình hình tại khu vực xảy ra vụ việc.

Tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân tử vong và người bị thương, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, mất mát do vụ tai nạn gây ra.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát tình hình, tập trung cao nhất cho công tác cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ theo quy định.

Trước đó, sáng 27/12, tài xế Đ.Đ.Đ. (SN 1978, trú ở Thanh Xuân, Hà Nội) chở đoàn thiện nguyện gồm 17 người trên ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Đến khoảng 7h40 cùng ngày, ô tô đi đến km35 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, khiến phương tiện bị lật úp phía lề đường phải theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ.