Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 20/12, cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 19/12, hai thiếu niên là H.C.T. (SN 2008, ngụ phường Khánh Hội) và L.M.H. (SN 2009, ngụ phường Xóm Chiếu) chở nhau trên xe máy mang biển số 59N1-341.xx, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ đường Nguyễn Thị Thập đi Khánh Hội. Chưa xác định người điều khiển phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực gần cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng), xe máy bất ngờ ngã xuống đường. Hai nạn nhân sau đó bị cuốn vào gầm xe tải biển số 50H-005.xx do ông P.H.N. (SN 1989, quê Cần Thơ) điều khiển, chạy song song bên trái, cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.