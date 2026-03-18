AFC: Liên đoàn bóng đá Malaysia có thể kiện ra tòa nếu không đồng tình

(VTC News) -

Tổng thư ký AFC, ông Windsor John cho biết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể kháng cáo án phạt do Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa ra. Liên đoàn này sẽ được cho một khoảng thời gian nhất định để nộp đơn kháng cáo. Nếu sau đó vẫn không đồng tình với kết quả, FAM có thể tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

“FAM có quyền kháng cáo. Trong thông báo gửi tới họ sẽ nêu rõ thời hạn thực hiện. Sau khi kháng cáo, nếu vẫn chưa hài lòng, họ hoàn toàn có thể đưa vụ việc lên CAS. Đây là quy trình quen thuộc trong bóng đá”, ông Windsor John nói.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á tại cuộc họp báo của FAM và AFC. (Nguồn: BH Online)

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC đã hủy kết quả hai trận đấu của Malaysia trước Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, do FAM vi phạm Điều 56 của Bộ luật Kỷ luật và Đạo đức AFC quy định không được sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Theo đó, Malaysia bị xử thua 0-3 ở cả hai trận. Quyết định này được đưa ra sau khi CAS bác đơn kháng cáo của FAM cùng 7 cầu thủ liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ.

Hệ quả là đội tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm, từ vị trí dẫn đầu bảng F với 15 điểm rơi xuống thứ hai, qua đó đánh mất cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trong khi đó, tuyển Việt Nam được xử thắng, vươn lên dẫn đầu bảng và giành vé đi tiếp.

Trong một tuyên bố, FAM cho biết họ sẽ gửi đơn bằng văn bản để xin lý do đưa ra quyết định từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC trước khi xem xét các bước tiếp theo cần thực hiện liên quan đến vấn đề này.