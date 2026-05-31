Công nghệ 31/5: Blue Origin lao đao sau vụ nổ tên lửa

Blue Origin đối mặt trì hoãn sau vụ nổ

Blue Origin vừa trải qua cú sốc lớn khi tên lửa New Glenn phát nổ trong một cuộc thử nghiệm tại Cape Canaveral, gây hư hại nặng nề cho bệ phóng. Sự cố này khiến kế hoạch phóng vệ tinh của Amazon và các nhiệm vụ Artemis của NASA có nguy cơ bị trì hoãn nhiều tháng. Các kỹ sư dự đoán quá trình khắc phục có thể kéo dài ít nhất nửa năm.

Bệ phóng Blue Origin tại Cape Canaveral bị phá hủy sau vụ nổ tên lửa New Glenn. (Nguồn: Reuters)

Vụ nổ diễn ra trong bối cảnh Amazon cần triển khai nhanh hơn 3.200 vệ tinh để đáp ứng hạn chót vào tháng 7/2026. Việc mất bệ phóng khiến công ty phải phụ thuộc nhiều hơn vào SpaceX, đối thủ lâu năm của Jeff Bezos. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang Falcon 9 không dễ dàng vì khả năng mang tải thấp hơn so với New Glenn.

NASA cũng đang đánh giá tác động đối với các kế hoạch đưa tàu đổ bộ Blue Moon và hai xe thám hiểm lên Mặt Trăng. Dù sự cố là cú đánh mạnh vào tham vọng của Blue Origin, các chuyên gia nhận định thị trường vẫn cần nhiều nhà cung cấp, và SpaceX chỉ hưởng lợi ngắn hạn.

Máy tính Windows dùng chip Nvidia sắp ra mắt

Nvidia và Microsoft chuẩn bị công bố dòng máy tính Windows đầu tiên sử dụng chip Nvidia làm bộ xử lý chính. Theo Axios, sản phẩm sẽ được giới thiệu tại hội chợ công nghệ Computex ở Đài Loan và hội nghị Build của Microsoft tại San Francisco. Đây là bước đi quan trọng nhằm mở rộng sức mạnh AI ngay trên thiết bị cá nhân.

CEO của Nvidia, Jensen Huang, giơ cao những con chip mới tại một sự kiện tháng 1/2026. (Nguồn: Getty Images)

Các mẫu máy tính mới dự kiến xuất hiện trong dòng Surface của Microsoft cũng như từ các hãng sản xuất khác như Dell. Động thái này được xem là nỗ lực cạnh tranh trực tiếp với Apple, vốn đã tung ra MacBook dùng chip M5 vào tháng 3 vừa qua. Nvidia kỳ vọng sự kết hợp với Microsoft sẽ tạo ra thế hệ PC có hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng hơn.

Ngoài phần cứng, Microsoft cũng dự kiến giới thiệu phần mềm hỗ trợ các tác vụ AI chạy trực tiếp trên Windows. Đây là tín hiệu cho thấy hãng muốn biến PC thành nền tảng AI mạnh mẽ, thay vì chỉ dựa vào điện toán đám mây.

Màn hình thế hệ mới của MSI

MSI vừa giới thiệu mẫu màn hình chơi game thế hệ mới tại Computex 2026, được xem là bước đột phá trong công nghệ hiển thị. Sản phẩm mang tên MPG OLED 322URDX36, có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa ba chế độ: 4K với tần số quét 360Hz, 2K với 520Hz và Full HD với 680Hz. Điều này giúp game thủ tối ưu trải nghiệm từ các tựa game AAA đến những trò chơi eSports đòi hỏi tốc độ phản ứng cực nhanh.

Màn hình MSI MPG OLED 322URDX36 trình diễn tại Computex 2026. (Nguồn: MSI)

Ngoài tính năng Triple Mode, MSI còn tích hợp công nghệ Penta Tandem với năm lớp tấm nền nhằm giảm hiện tượng viền màu và tăng độ rõ nét của chữ. Màn hình cũng được trang bị lớp phủ DarkArmor Film giúp cải thiện độ sâu màu đen thêm 40% và tăng khả năng chống trầy xước.

Thiết bị đạt độ sáng tối đa 1.500 nits, hỗ trợ cổng DisplayPort 2.1a và USB-C, hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu cho game thủ chuyên nghiệp. MSI sẽ trưng bày sản phẩm này tại gian hàng Computex 2026, khai mạc ngày 2/6, nhưng chưa công bố giá bán chính thức.