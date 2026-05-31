Nữ sinh ung thư máu ôm giấc mơ học hai ngoại ngữ để đưa bà đi du lịch

"Con sẽ cố gắng học tiếng Anh và tiếng Trung, sau này lớn lên con sẽ đưa bà đi Trung Quốc du lịch". Lời hứa giản dị ấy được Phạm Thị Minh Thư (14 tuổi, quê Ninh Bình) nhiều lần nhắc với bà trong những ngày điều trị ung thư máu.

Giữa những đợt hóa trị kéo dài, cô bé vẫn nuôi dưỡng những dự định rất xa cho tương lai bằng một niềm tin bền bỉ hiếm thấy.

Tháng 4/2022, khi đang học lớp 4 tại trường Tiểu học Hải Đường, Minh Thư bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ALL). Tin dữ đến với gia đình như một cú sốc lớn. Những ngày đầu nhập viện điều trị, điều khiến cô bé lo lắng không phải những mũi tiêm hay các đợt truyền hóa chất mà là nguy cơ bị tụt lại phía sau trong học tập.

Hiện Minh Thư đã được trở về nhà đi học và vẫn đều đặn đến Viện kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Trong hành lý mang theo vào bệnh viện, ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân, Minh Thư luôn dành chỗ cho những cuốn sách giáo khoa, vở ghi và tài liệu học tập. Mỗi khi sức khỏe ổn định hơn, em lại tranh thủ mở sách học bài, làm bài tập hoặc đọc thêm kiến thức mới.

Chị Trần Thị Phượng, mẹ Minh Thư, cho biết có nhiều thời điểm con gái mệt lả sau điều trị nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy học. "Nhiều lúc thấy con yếu quá, gia đình khuyên nghỉ ngơi nhưng con không chịu. Cuối tuần, con thường mang sách ra hành lang hoặc phòng học của khoa để học bài. Nhờ vậy, dù điều trị hóa chất gần 1 năm, từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023, con vẫn theo kịp chương trình và không phải bảo lưu kết quả học tập", chị kể.

Những tháng ngày chiến đấu với bệnh tật là quãng thời gian đầy thử thách đối với cô bé. Cơ thể em phải trải qua nhiều đợt hóa trị liên tiếp, những lần chọc tủy đau đớn và các biến chứng khiến sức khỏe suy giảm. Tuy nhiên, người thân hiếm khi nghe em than vãn.

Em tâm sự rằng mình cố gắng chịu đựng vì không muốn mẹ buồn hay khóc quá nhiều. "Em sẽ cố gắng để chữa khỏi bệnh", cô bé thường nói như một lời động viên dành cho chính mình.

Trước khi phát hiện bệnh, Minh Thư là lớp trưởng được thầy cô và bạn bè yêu quý bởi tính cách năng động, hòa đồng cùng thành tích học tập nổi bật. Biến cố sức khỏe không làm mất đi tinh thần ấy mà trái lại càng khiến cô bé quyết tâm hơn.

Có thời điểm gia đình khuyên em tạm dừng việc học một năm để tập trung điều trị. Thế nhưng cứ mỗi khi cơn sốt qua đi, sức khỏe khá hơn đôi chút, Minh Thư lại tìm đến sách vở. Những bài học bị bỏ lỡ được em chủ động mượn từ bạn bè để chép lại. Các kỳ kiểm tra, kỳ thi của trường cũng không bị bỏ qua nếu tình trạng sức khỏe cho phép.

Sự kiên trì ấy đã được đền đáp. Năm học 2024-2025, Minh Thư đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó môn tiếng Anh đạt điểm tổng kết 8,5.

Niềm yêu thích đặc biệt dành cho ngoại ngữ cũng dần trở thành động lực lớn nhất của cô bé. Ngoài tiếng Anh, Minh Thư còn say mê tiếng Trung Quốc. Em dành nhiều thời gian tự học qua các ứng dụng trên điện thoại của mẹ, nghe phát âm, ghi chép từ mới rồi luyện nói mỗi ngày.

Điều đặc biệt là phần lớn hành trình học ngoại ngữ của Minh Thư đều diễn ra theo cách tự học. Hiểu được những khó khăn kinh tế mà gia đình phải gánh vác trong quá trình điều trị bệnh, em không muốn bố mẹ phải chi thêm tiền cho các lớp học bên ngoài.

Mỗi tối sau giờ học ở trường, cô bé lại cầm điện thoại của mẹ, chăm chú nghe bài giảng, luyện phát âm và ghi chép cẩn thận vào sổ tay. "Tuy tự học nhưng bây giờ con đã có thể nói được một số câu giao tiếp cơ bản", Minh Thư tự tin nói.

Trên giường bệnh, cô bé vẫn nghĩ đến chuyện học tập, nghĩ đến tương lai và nghĩ đến lời hứa sẽ đưa bà đi du lịch khi mình trưởng thành.

Minh Thư và TS.BS. Hoàng Thị Hồng, Phó Trưởng khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Con đường phía trước của Minh Thư vẫn còn nhiều thử thách. Hành trình điều trị và theo đuổi những mục tiêu học tập chắc chắn không dễ dàng. Nhưng với ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan cùng khát vọng không ngừng vươn lên, cô bé đang từng ngày viết tiếp câu chuyện của mình bằng sự kiên cường đáng nể.