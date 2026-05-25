Nữ HLV ung thư ở tuổi 35 và hành trình mở lớp yoga miễn phí cho chiến binh K

(VTC News) -

Ở tuổi 35, khi công việc ổn định và cuộc sống đang nhiều dự định phía trước, chị Đới Thị Thanh Huyền, quê Ninh Bình, bất ngờ nhận chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Tin dữ đến quá nhanh khiến nữ huấn luyện viên yoga rơi vào trạng thái choáng váng, không tin đó là sự thật.

Điều khiến chị khó khăn nhất không chỉ là nỗi sợ bệnh tật, mà còn là việc phải dừng lại toàn bộ nhịp sống quen thuộc để bước vào hành trình điều trị kéo dài với những ngày liên tục ra vào bệnh viện.

“Lúc đó tôi cảm thấy mọi kế hoạch gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi buộc phải tạm gác công việc, các dự định cá nhân và dành toàn bộ thời gian cho việc điều trị”, Huyền nói.

Những ngày đầu, chị cũng trải qua cảm giác hoang mang như nhiều bệnh nhân ung thư khác. Tuy nhiên thay vì để bản thân chìm trong suy nghĩ tiêu cực, Huyền chọn quay về với yoga - bộ môn chị đã gắn bó trước đó.

Huyền luôn giữ cho bản thân năng lượng tích cực. (Ảnh: NVCC)

Theo chị, vận động thể chất đóng vai trò đặc biệt quan trọng với người bệnh. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp tinh thần ổn định hơn, trong khi sự mệt mỏi, đau yếu dễ kéo người bệnh vào trạng thái bi quan.

Trong suốt quá trình điều trị, yoga không chỉ giúp chị cải thiện sức khỏe thể chất mà còn trở thành điểm tựa tinh thần. Việc duy trì luyện tập đều đặn khiến chị cảm nhận rõ cơ thể thay đổi từng ngày, từ khả năng hồi phục đến sức bền và giấc ngủ.

“Mỗi ngày cảm nhận cơ thể tiến bộ hơn một chút giúp mình có thêm niềm tin rằng sức khỏe đang được cải thiện. Khi tập luyện, mình cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ đến những điều tiêu cực nữa”, chị chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Huyền dần nhận ra nhiều bệnh nhân ung thư không chỉ cần thuốc men hay phác đồ điều trị, mà còn rất cần sự ổn định về tinh thần.

Theo chị, đa số người bệnh đều mang tâm lý lo sợ và hoang mang sau khi nhận chẩn đoán. Cảm giác không biết hành trình chữa trị sẽ kéo dài bao lâu, bệnh có tiến triển nặng hơn hay không khiến họ dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng tâm lý.

“Giữ tinh thần tích cực trong suốt hành trình điều trị là điều cực kỳ khó. Nhưng nếu có thể duy trì được trạng thái cân bằng, người bệnh sẽ kiên trì hơn và nuôi dưỡng niềm tin vào khả năng vượt qua bệnh tật”, chị nói.

Ba năm qua, nữ huấn luyện viên duy trì các lớp yoga miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư. Với chị, đây không chỉ là những buổi tập đơn thuần mà còn là nơi để các “chiến binh K” tìm thấy sự đồng cảm và động viên lẫn nhau.

Khác với lớp yoga thông thường, việc hướng dẫn cho bệnh nhân ung thư đòi hỏi sự thận trọng hơn rất nhiều. Huyền cho biết người đang hóa trị, xạ trị hoặc sau phẫu thuật thường có thể trạng yếu, dễ mệt nên điều quan trọng nhất là tập đúng kỹ thuật và phù hợp với sức khỏe từng người.

Trong mỗi buổi học, chị luôn nhắc học viên lắng nghe cơ thể thay vì cố gắng chinh phục các động tác khó.

“Mình không đặt nặng chuyện phải tập được tư thế đẹp hay nâng cao thể lực nhanh chóng. Điều quan trọng là mọi người cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn, có thể duy trì luyện tập an toàn ngay cả khi ở nhà”, chị nói.

Với Huyền, yoga không phải cuộc cạnh tranh về độ dẻo hay sức bền, mà là hành trình giúp người bệnh kết nối lại với chính mình sau những tổn thương thể chất và tinh thần.

Điều khiến chị xúc động nhất sau mỗi lớp học là những chia sẻ rất giản dị từ học viên. Có người nói họ ngủ ngon hơn sau buổi tập, có người cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, cơ thể bớt đau mỏi hơn sau nhiều ngày mệt mỏi vì điều trị.

“Chỉ cần nghe học viên nói hôm nay thấy dễ chịu hơn một chút thôi là mình đã rất vui rồi. Mình nghĩ mục đích lớn nhất của lớp học là giúp các bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhõm hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật”, Huyền nói.

Huyền mở lớp dạy yoga miễn phí cho nhiều bệnh nhân ung thư. (Ảnh: NVCC)

Sau ba năm duy trì lớp học miễn phí, điều lớn nhất chị nhận lại không phải sự ghi nhận hay những lời cảm ơn, mà chính là nguồn động lực từ các bệnh nhân ung thư.

Theo Huyền, điều khiến chị khâm phục là dù đang chống chọi với bệnh tật, nhiều học viên vẫn giữ được sự nghiêm túc, kiên trì và tinh thần vui vẻ mỗi khi bước lên thảm tập.

Từ một bệnh nhân từng suy sụp khi nhận chẩn đoán ung thư, Huyền giờ đây trở thành người đồng hành, truyền năng lượng cho nhiều bệnh nhân khác. Với chị, hành trình chữa lành không chỉ đến từ thuốc men, mà còn bắt đầu từ việc người bệnh học cách giữ cho mình một tinh thần đủ vững vàng để tiếp tục bước tiếp.