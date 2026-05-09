Cái nắm tay lạc quan của hai cô gái tuổi đôi mươi trong phòng bệnh ung thư

(VTC News) -

Ở phòng bệnh thuộc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, hình ảnh hai cô gái trẻ vừa cười nói, vừa động viên nhau trước giờ điều trị khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc này được BS.CKI Ninh Công Vi – người trực tiếp điều trị cho hai bệnh nhân, ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn video nhận được nhiều lượt quan tâm, bình luận từ cộng đồng mạng.

Theo bác sĩ Ninh Công Vi, bệnh nhân thứ nhất 24 tuổi, tiền sử nhiễm HPV type 18. Sau khi thực hiện sàng lọc tế bào học âm đạo và chụp cộng hưởng từ tiểu khung, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm (khối u gần 5mm).

Trường hợp bệnh nhân còn trẻ, chưa sinh con, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u, bảo tồn tử cung, giữ lại khả năng sinh sản và nâng chất lượng sống cho người bệnh. Theo đánh giá chuyên môn, bệnh nhân có tiên lượng điều trị khả quan, cơ hội chữa khỏi cao sau phẫu thuật và cần theo dõi sát sau phẫu thuật.

Hình ảnh hai cô gái trẻ vừa cười nói, vừa động viên nhau trước giờ điều trị khiến nhiều người xúc động.

Bệnh nhân thứ 2, nữ 26 tuổi, đến khám vì ra máu âm đạo kèm theo đau sau quan hệ. Qua thăm khám, chụp cộng hưởng từ vùng chậu cho thấy khối u kích thước 4.8cm, không còn khu trú ở cổ tử cung, đã xâm lấn mô lân cận.

Các bác sĩ tiếp tục chỉ định thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá giai đoạn bệnh và khả năng đáp ứng điều trị. Bệnh nhân có chỉ số PD-L1 47%, gợi ý khả năng đáp ứng với liệu pháp miễn dịch. Trường hợp này, bệnh nhân được điều trị phác đồ hóa xạ trị đồng thời kết hợp thuốc miễn dịch. Đây là phác đồ điều trị tương đối mới, được áp dụng trong khoảng hai năm trở lại đây và cho thấy nhiều tín hiệu tích cực về hiệu quả.

Dù tình trạng bệnh khác nhau, điểm chung của cả hai là sự mệt mỏi sau những ngày liên tiếp xét nghiệm, truyền thuốc và đối diện áp lực tâm lý khi biết mình mắc ung thư ở độ tuổi còn quá trẻ.

Thế nhưng trong căn phòng bệnh ấy, thay vì tiếng thở dài hay sự tuyệt vọng, điều mọi người nhìn thấy lại là những cuộc trò chuyện rôm rả, những câu trêu đùa và cái nắm tay động viên nhau cố gắng.

Nhiều người bày tỏ xúc động khi chứng kiến tinh thần lạc quan của hai cô gái trẻ giữa biến cố bệnh tật. “Xem mà thương quá, tuổi đẹp nhất lại phải chiến đấu với ung thư”; “Mong hai em luôn giữ được tinh thần tích cực để vượt qua”; “Năng lượng của các em khiến nhiều người khỏe mạnh cũng phải suy nghĩ lại”… là những bình luận xuất hiện dưới đoạn clip.

Theo bác sĩ Ninh Công Vi, với bệnh nhân ung thư, tinh thần có vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị. Sự đồng hành, sẻ chia giữa những người cùng hoàn cảnh đôi khi giúp bệnh nhân vượt qua cảm giác cô đơn, sợ hãi khi bước vào hành trình dài phía trước.

Ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính xuất phát từ các tế bào tại vùng chuyển tiếp của cổ tử cung – nơi tiếp giáp giữa biểu mô lát tầng và biểu mô tuyến. Khi hình thành, khối u phát triển lớn dần, xâm lấn vào các mô phía dưới rồi lan sang những cơ quan lân cận và di căn xa.

Ung thư cổ tử cung là một trong 5 loại ung thư có tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong cao nhất ở nữ giới. Nguyên nhân gây bệnh hay gặp nhất là HPV, đặc biệt type 16 và 18 chiếm hơn 70% các trường hợp. Ung thư cổ tử cung là căn bệnh có thể dự phòng được và khả năng điều trị rất hiệu quả nếu phát hiện ở giai đoạn sớm.

Bác sĩ Ninh Công Vi thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BSCC)

Việc tiêm vaccine HPV kết hợp tuân thủ khuyến cáo sàng lọc định kỳ sẽ giúp phòng ngừa bệnh cũng như nâng cao hiệu quả điều trị. Bên cạnh đó, đánh giá đầy đủ giai đoạn bệnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và tối ưu hiệu quả cho người bệnh.

Điều trị ung thư cổ tử cung là sự kết hợp đa mô thức: phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch. Tùy từng bệnh nhân và giai đoạn cụ thể các bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp kết hợp để tối ưu nhất hiệu quả điều trị.

Giữa căn phòng bệnh với mùi thuốc sát khuẩn và những đợt hóa trị kéo dài, tiếng cười của hai cô gái tuổi đôi mươi trở thành điều khiến nhiều người nhớ nhất. Không phải bởi họ mạnh mẽ hơn ai, mà bởi giữa lúc khó khăn nhất, họ vẫn chọn cách nắm tay nhau để bước tiếp.