Bán trâu lấy tiền uống thuốc nam chữa ung thư, 5 tháng sụt 15kg, suýt mất mạng

Tháng 7/2025, người đàn ông được chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn 2 tại một bệnh viện chuyên khoa. Kết quả giải phẫu bệnh xác định carcinoma vảy không sừng hóa, thể bệnh tiến triển nhanh nhưng nếu điều trị đúng phác đồ vẫn có khả năng kiểm soát tốt, thậm chí khỏi bệnh.

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ điều trị, người đàn ông uống thuốc nam theo lời mách. Gia đình kỳ vọng vào những bài thuốc truyền miệng, thậm chí bán trâu, tài sản lớn nhất để theo đuổi cách chữa này.

Chỉ chưa đầy 5 tháng, cái giá phải trả là rõ ràng. Bệnh nhân sụt hơn 15 kg, cơ thể suy kiệt. Khối u vùng vòm phát triển nhanh, xâm lấn vào các xoang lân cận, lan tới hốc mắt và xương nền sọ, gây đau kéo dài, ngạt mũi hoàn toàn.

Khi nhập viện, tình trạng đã nặng. Hạch cổ và vùng gáy nổi dày đặc, sần sùi, có hạch lớn tới 8 cm. Đáng chú ý, xuất hiện thêm hạch chẩm kích thước 4 cm, vị trí hiếm gặp trong di căn ung thư đầu cổ. Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh tiến triển nhanh, tiên lượng xấu và nhiều thách thức.

BS.CKI Ninh Công Vi trực tiếp thăm khám và lên phác đồ điều trị cho bệnh nhân.

BS.CKI Ninh Công Vi, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, cho biết với những bệnh nhân đã suy kiệt, mục tiêu điều trị không chỉ là kiểm soát khối u mà còn phải xử lý đồng thời nhiễm trùng, dinh dưỡng và thể trạng.

Ê-kíp hội chẩn liên chuyên khoa, xây dựng chiến lược điều trị đa mô thức, kết hợp nâng đỡ toàn diện. Bệnh nhân được xạ trị vào u vòm, hạch cổ và hạch chẩm, đồng thời hóa trị bằng phác đồ Gemcitabin – Cisplatin, vốn là lựa chọn tiêu chuẩn trong ung thư vòm giai đoạn tiến triển.

Tuy nhiên, thách thức không nằm ở việc áp dụng phác đồ, mà ở khả năng điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế. Với thể trạng suy kiệt, mỗi quyết định điều trị đều phải cân nhắc giữa hiệu quả và khả năng dung nạp.

Song song điều trị đặc hiệu, bệnh nhân được kiểm soát nhiễm khuẩn, hỗ trợ dinh dưỡng, giảm đau và chăm sóc toàn diện. Đội ngũ y tế theo sát từng giai đoạn, giúp người bệnh ổn định thể trạng và duy trì tinh thần trong quá trình điều trị kéo dài.

Sau 3 tháng, kết quả cho thấy đáp ứng tốt. Tổn thương gần như không còn, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. Từ một ca bệnh tiến triển nặng, tiên lượng xấu, người đàn ông đã tìm lại cơ hội sống.

Theo các bác sĩ, trường hợp này là minh chứng rõ ràng cho việc bỏ lỡ “thời gian vàng” có thể khiến bệnh chuyển nặng nhanh chóng. Ngược lại, nếu được điều trị đúng và kịp thời, kể cả ở giai đoạn khó, người bệnh vẫn có thể đạt kết quả tích cực nhờ chiến lược cá thể hóa và phối hợp đa mô thức.