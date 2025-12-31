Bỏ viện uống thuốc nam, khối u bụng phình to suýt vỡ

(VTC News) -

Bác sĩ Thấu thông tin về ca bệnh. (Nguồn: BV Việt Đức)

Người đàn ông 33 tuổi, người dân tộc Tày, quê ở Lai Châu tiền sử viêm gan B từ nhỏ nhưng đến tháng 6/2023 mới phát hiện. Thời điểm đó, anh từng được phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh để cắt bỏ khối u gan bị vỡ. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 6 tháng, khối u tái phát.

Thay vì tiếp tục điều trị y tế, người bệnh trở về nhà và áp dụng các phương pháp dân gian như uống thuốc nam, đắp lá, cúng bái. Theo thời gian, khối u không những không thuyên giảm mà ngày càng phát triển nhanh, gây đau đớn nghiêm trọng.

Ngày 2/12, anh nhập viện Việt Đức trong tình trạng đau dữ dội vùng bụng, không thể ăn uống, mất ngủ kéo dài do khối u lớn ở thành bụng. Khối u căng phồng, nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

TS.BS Cao Mạnh Thấu, Phó Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Việt Đức, cho biết trước khi đến Việt Đức, bệnh nhân từng đi khám tại nhiều cơ sở y tế nhưng đều được đánh giá nguy cơ phẫu thuật rất cao nên chưa thể can thiệp. “Khối u thành bụng có thể vỡ bất cứ lúc nào, trong khi người bệnh đau đớn kéo dài. Chúng tôi quyết định cắt bỏ khối u này trước để giảm gánh nặng bệnh tật, sau đó mới tiếp tục điều trị các tổn thương khác”, ông nói.

Trong ca mổ, các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn khối u thành bụng lớn như một quả bóng. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục thuận lợi, hết đau và có thể sinh hoạt bình thường trở lại.

Theo kế hoạch điều trị tiếp theo, bệnh nhân sẽ được truyền hóa chất qua động mạch gan theo chu kỳ 3 tuần một lần nhằm kiểm soát các tổn thương tại gan và phổi. Dù tiên lượng lâu dài còn nhiều thách thức do bệnh đã di căn, mục tiêu điều trị là kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống.

TS.BS Cao Mạnh Thấu kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân trước lúc ra viện.

TS.BS Cao Mạnh Thấu cho biết phương pháp đặt buồng truyền hóa chất tại động mạch gan giúp đưa thuốc tập trung trực tiếp vào gan, tăng hiệu quả kiểm soát khối u và hạn chế tác dụng phụ toàn thân so với truyền hóa chất qua đường tĩnh mạch.

Kỹ thuật này có thể được thực hiện trong quá trình phẫu thuật hoặc bằng can thiệp ít xâm lấn qua động mạch đùi. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ luồn ống thông từ vùng bẹn đến động mạch gan và cố định vị trí truyền thuốc phù hợp.

Hiện ở Việt Nam chỉ một số trung tâm lớn triển khai thường quy kỹ thuật này cho các trường hợp u gan không còn khả năng phẫu thuật triệt căn. Với những bệnh nhân đã có di căn ngoài gan, phương pháp không thể kiểm soát toàn bộ bệnh, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong giảm tải khối u, kéo dài thời gian điều trị và nâng cao chất lượng sống.