Phát hiện ung thư gan khi khám sức khoẻ định kỳ

(VTC News) -

Tháng 7/2025, trong lần khám sức khỏe định kỳ, nam thanh niên 32 tuổi phát hiện có khối u lớn ở gan. Kết quả chẩn đoán cho thấy anh mắc ung thư biểu mô tế bào gan phải (giai đoạn T4N0M0), trên nền viêm gan B mạn tính.

Để kiểm soát khối u trong thời gian chờ ghép, bệnh nhân được nút mạch khối u gan vào ngày 10/7. Sau hai tháng theo dõi, ngày 9/9, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép gan từ người hiến sống.

Đây là ca ghép đặc biệt khi người hiến được lấy mảnh gan phải bằng phương pháp nội soi, trong khi người nhận được cắt toàn bộ gan bệnh lý cũng bằng kỹ thuật nội soi hỗ trợ. Phần gan hiến được đưa vào cơ thể người nhận qua một đường rạch nhỏ ở bụng, nơi các bác sĩ thực hiện kết nối mạch máu và đường mật.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân sau ghép gan.

PGS.TS Vũ Văn Quang – Trung tá, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, cho biết đây là ca thứ 9 áp dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận gan tại bệnh viện. Kỹ thuật lần đầu được triển khai tại đây vào tháng 11/2023, cũng là lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

“Phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong ghép gan kết hợp giữa quan sát phóng đại của nội soi và thao tác trực tiếp của mổ mở, giúp bác sĩ xử lý chính xác trong không gian hẹp – điều đặc biệt quan trọng với ghép gan, vốn đòi hỏi kiểm soát chảy máu nghiêm ngặt và kỹ thuật tinh vi”, PGS Quang cho biết.

Ngoài hiệu quả về mặt chuyên môn, phương pháp này còn mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh: vết mổ nhỏ giúp giảm tổn thương cơ thành bụng, ít đau sau mổ, sớm vận động và phục hồi hơn so với kỹ thuật ghép gan truyền thống - vốn cần đường mổ chữ J dài, xâm lấn lớn.

Phẫu thuật ít xâm lấn cũng giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ, hạn chế biến chứng như dính ruột, thoát vị, đồng thời nâng cao yếu tố thẩm mỹ - góp phần cải thiện tâm lý và chất lượng sống lâu dài cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều hồi phục tốt. Bệnh nhân ăn uống, vận động, tiêu hóa bình thường, vết mổ khô, không biến chứng.

Trên thế giới, ca ghép gan hoàn toàn bằng nội soi đầu tiên ở người nhận được thực hiện tại Hàn Quốc vào năm 2022. Đến nay, chỉ một số ít trung tâm ghép gan tại các quốc gia có nền y học phát triển mới đủ năng lực thực hiện kỹ thuật nội soi hỗ trợ hoặc hoàn toàn trong ghép gan.

Ghép gan là phương pháp điều trị cuối cùng cho nhiều bệnh lý gan mạn tính giai đoạn cuối. Việc áp dụng kỹ thuật nội soi hỗ trợ không chỉ đánh dấu bước tiến trong phẫu thuật gan mà còn mở ra cơ hội sống với chất lượng tốt hơn cho nhiều người bệnh.