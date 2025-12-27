Biến thi đua thành hành động vì tương lai tươi sáng của dân tộc

(VTC News) -

Sáng 27/12, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Phát biểu hưởng ứng, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao và thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng phát động.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện tốt nhất một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên, phát huy vai trò trung tâm của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, quyết tâm hành động, thi đua thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

MTTQ Việt Nam lấy Nhân dân làm trung tâm, phát động và triển khai sâu rộng, thực chất các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia vào các vấn lớn của đất nước, cũng như giải quyết các vấn đề thiết thực của đời sống xã hội như ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, thi đua làm giàu, phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, góp phần kiên định mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" trên con đường phát triển.

Nhiệm vụ tiếp theo được Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhắc đến là thi đua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; thực hành dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội.

Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh kịp thời những tấm gương bình dị mà cao quý, những mô hình sáng tạo, những cách làm hiệu quả.

Đặc biệt, theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên quyết liệt triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương: "Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn".

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ tổng kết một chặng đường mà còn mở ra một hành trình thi đua mới với yêu cầu cao hơn, quyết tâm lớn hơn và khát vọng mạnh mẽ hơn.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, với "ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân", phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 nhất định sẽ phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; góp phần đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên hùng cường, văn minh và thịnh vượng.

"Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, chung sức đồng lòng, biến thi đua thành hành động, biến niềm tin thành sức mạnh, biến khát vọng thành hiện thực vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam", bà Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu.