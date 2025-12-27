17 tập thể, cá nhân tiêu biểu được trao tặng danh hiệu Anh hùng

(VTC News) -

Trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, nhằm ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng và Nhà nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng cho 17 tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho 7 tập thể.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho 7 tập thể gồm: Binh chủng đặc công (Bộ Quốc phòng), Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), Công an TP Hà Nội (Bộ Công an), Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), Thanh tra Bộ Công an.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho các tập thể và cá nhân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Các tập thể được trao danh hiệu gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế), Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), Công ty Viettel Campuchia (Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng), Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (tỉnh Hưng Yên), Công ty cổ phần Sữa TH (tỉnh Nghệ An).

Danh hiệu Anh hùng lao động cũng được trao cho các cá nhân tiêu biểu, gồm: ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Cường tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, ông Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (tỉnh Lào Cai), ông Tạ Văn Trầm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, ông Nguyễn Huy Quý - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.