Thủ tướng: Các phong trào thi đua yêu nước góp phần tạo nên kỳ tích

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, sáng 27/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Thi đua ái quốc" cách đây gần 80 năm, Thủ tướng khẳng định tinh thần thi đua - ái quốc đã kết tinh thành truyền thống quý báu, nét đẹp văn hóa đặc sắc và sức mạnh nội sinh to lớn của toàn dân tộc .

Phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ lịch sử đều gắn với những mốc son chói lọi của dân tộc, trở thành động lực quan trọng đưa cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi vẻ vang như: "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Năm xung phong", "Nghìn việc tốt", "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng", "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"…

"Đặc biệt, Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành nền tảng góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn vừa qua", Thủ tướng nói.

Đánh giá về giai đoạn 5 năm qua, Thủ tướng cho biết đất nước ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, không chỉ mang tính giai đoạn mà còn là thời khắc lịch sử.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã vượt qua "những cơn gió ngược" và đạt được nhiều thành tựu quan trọng bằng những biện pháp kịp thời, hiệu quả mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" và cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" đã tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mới, thịnh vượng mới.

"Trong những thành tựu quan trọng của đất nước có sự đóng góp tích cực đến từ các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Nhiều phong trào thi đua có tầm vóc, có chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ đã góp phần tạo nên những 'kỳ tích', những 'dấu ấn' tiêu biểu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhắc đến phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; phong trào "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc"; phong trào "Bình dân học vụ số"; Chiến dịch Quang Trung thần tốc sửa chữa và xây lại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai vừa qua...

Theo người đứng đầu Chính phủ, những kết quả tích cực từ các phong trào thi đua thời gian qua đã khẳng định: Thi đua đã thấm sâu trong mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lĩnh vực, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, khích lệ, động viên toàn dân tộc tích cực lao động, thi đua sáng tạo và cống hiến.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Thủ tướng cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra ở thời điểm hết sức quan trọng, đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

"Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua; mà còn đề ra phương hướng, nhiệm vụ đột phá đối với phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo, với sứ mệnh "tạo động lực mới, tạo khí thế mới, tạo xung lực mới" cho Tổ quốc, cho đất nước và cho Nhân dân, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng phát biểu.