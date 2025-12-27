Sáng nay khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

(VTC News) -

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI khai mạc với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Các đại biểu tại phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chiều 26/12.

Tổng số đại biểu về dự Đại hội là 2.223, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được tổ chức thành 105 Đoàn đại biểu.

Trong số 2.025 đại biểu chính thức có 105 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể "Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân", "Anh hùng Lao động" được phong tặng từ năm 2021 đến nay là 139 đại biểu (trong đó có 21 cá nhân). Đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay là 86 đại biểu.

36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 198 đại biểu là người dân tộc. 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam.

138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực: Thầy thuốc, Nhà giáo, Nghệ nhân, Nghệ sĩ, Nhà khoa học, Nhà văn, cá nhân được Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; Nhà báo; Tài năng trẻ; Cựu chiến binh; Cựu Thanh niên xung phong; Người có công với cách mạng.

1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, chủ yếu là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội là bà Nguyễn Thị Bình (98 tuổi), Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước. 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất (11 tuổi).

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2021–2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời, Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.