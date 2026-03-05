Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 5/3/2026 - XSQT 5/3

XSQT 5/3. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 5/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 5/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 5/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 5/3/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 5/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Trị gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải Đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại của giải Đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 5/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.