Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 5/3/2026 - XSBTH 5/3

XSBTH 5/3. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 5/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 5/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 5/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 5/3/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 5/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai 1 số hàng trăm nghìn so với giải Đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại của giải Đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 5/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.