TP.HCM bắn pháo hoa nghệ thuật dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

(VTC News) -

Thông tin được đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 28/5 về chuỗi hoạt động chào mừng dấu mốc 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, hoạt động bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/7. Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại 3 điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), cùng nhiều điểm bắn pháo hoa tầm thấp phù hợp khác.

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại nhiều điểm vào tối 2-7 nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

Trước đó, lúc 7h30 ngày 2/7 sẽ diễn ra lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Tiếp đó, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức lúc 8h15 cùng ngày tại Hội trường Thống Nhất.

Đến tối 2/7, TP.HCM tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác với hai điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội), cùng các điểm cầu phụ tại các phường, xã, đặc khu thuộc TP.HCM.

Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố còn triển khai nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật và thể thao phục vụ người dân.

Trong đó, ngành văn hóa thực hiện bản ghi hình ca nhạc chủ đề “TP.HCM rạng rỡ tên Người”, tổ chức đi bộ đồng hành, dàn dựng và biểu diễn chương trình xiếc, rối tổng hợp tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ.

Đáng chú ý, từ ngày 1 đến ngày 5/7, phía trước trụ sở UBND TP.HCM sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp giao lưu 3D Mapping quốc tế từ 19h30 đến 21h mỗi ngày.

Dịp này, TP.HCM cũng tổ chức nhiều triển lãm, hoạt động giới thiệu sách và chương trình dành cho thiếu nhi như Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần thứ VI, triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác tại đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn), công viên đường Nguyễn Du (phường Thủ Dầu Một) và Nhà truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu).

Ngoài ra, các hoạt động triển lãm cấp cơ sở cũng được triển khai tại Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và các điểm sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đơn vị còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026).

Các hoạt động gồm lễ dâng hương, dâng hoa; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026; chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với thiếu nhi, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Thành Đoàn TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp hè như triển lãm “Bác Hồ với thiếu nhi”, Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM - Kids Fest lần thứ 4 năm 2026, hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, “Em yêu Thành phố của em”.