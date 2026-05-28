Người điều xe chặn ô tô khác ở Hà Tĩnh bị phạt 50 triệu đồng

Chiều nay (28/5), TAND Khu vực 1 Hà Tĩnh vừa xét xử đối tượng Nguyễn Viết Linh (41 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 10h20 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), thanh niên 29 tuổi lái ô tô 5 chỗ chở người thân đi chúc Tết. Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), nam thanh niên gặp một ô tô màu trắng do Nguyễn Viết Linh điều khiển đỗ chắn gần hết lối đi.

Nguyễn Viết Linh tại phiên toà xét xử. (Ảnh: Đ.H)

Mặc dù được đề nghị di chuyển phương tiện để nhường đường, Linh không chấp hành, thậm chí còn gọi thêm một xe khác đến đỗ phía sau, khiến phương tiện của nam thanh niên nói trên bị chặn cả trước lẫn sau.

Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi Công an phường Trần Phú có mặt xử lý, chiếc xe chắn đường mới được di chuyển.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng và có lời nói mang tính thách thức, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 26/2, Linh bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú. Thời điểm đó Linh nói đã nhận thức hành vi của mình là sai, thiếu ý thức trong tham gia giao thông đường bộ.

Tại phiên toà chiều nay, Linh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Linh 50 triệu đồng.