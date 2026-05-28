TP.HCM dùng mô hình ‘chưa từng có tiền lệ’ để giảm ùn tắc giao thông

Thông tin được ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và Khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, chia sẻ tại họp báo kinh tế - xã hội, chiều 28/5.

Theo ông Giang, TP.HCM hiện tập trung thực hiện nhiều chương trình kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai các giải pháp tổ chức giao thông mới tại đường Cộng Hòa - khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất và vòng xoay Điện Biên Phủ - trục kết nối cửa ngõ phía Đông thành phố.

Phương án giữ lại vòng xoay kết hợp lắp đèn tín hiệu giao thông tại khu vực Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm bước đầu giúp việc điều tiết giao thông thuận lợi hơn.

Giải pháp trên đường Cộng Hòa được triển khai từ ngày 15/5, còn phương án tổ chức lại giao thông khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 23/5.

“Sau thời gian ngắn triển khai, bước đầu nhận thấy tình hình giao thông khu vực chuyển biến tích cực, lực lượng chức năng dễ dàng điều tiết, kiểm soát và xử lý khi tình hình giao thông phức tạp”, ông Giang cho biết.

Theo Sở Xây dựng, đây là những giải pháp có tính mới, đột phá, chưa từng áp dụng trước đây tại TP.HCM nhằm xử lý các điểm ùn tắc phức tạp kéo dài nhiều năm.

Tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, TP.HCM lựa chọn phương án giữ lại vòng xoay nhưng kết hợp lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và điều chỉnh luồng tuyến. Đây được xem là mô hình tổ chức giao thông mới bởi trước đây vòng xoay chủ yếu vận hành theo hình thức lưu thông liên tục.

Theo phân tích của Sở Xây dựng, vòng xoay thường phù hợp với các nút giao có lưu lượng xe ở mức trung bình và tương đối cân bằng giữa các hướng. Tuy nhiên, tại vòng xoay Điện Biên Phủ, lưu lượng phương tiện thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Điểm xung đột lớn nhất nằm ở dòng xe từ đường Điện Biên Phủ hướng cầu Sài Gòn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, giao cắt với dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ hướng từ Đinh Tiên Hoàng, khiến ùn tắc kéo dài.

Trước đây, vào giờ cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông phải trực tiếp chặn dòng xe để điều tiết lưu thông theo từng đợt.

Theo ông Giang, cơ quan chức năng đã đưa ra 3 phương án tổ chức giao thông khác nhau trước khi thống nhất lựa chọn phương án hiện nay nhằm đảm bảo an toàn giao thông, xử lý các xung đột trong vòng xoay nhưng vẫn giữ được cảnh quan khu vực cửa ngõ TP.HCM.

Liên quan đề xuất chỉ lắp đèn đỏ trên trục Điện Biên Phủ và cấm một số hướng lưu thông từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm để tiết kiệm chi phí, Sở Xây dựng cho rằng phương án này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, điều chỉnh các phương án tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ sau thời gian người dân làm quen lộ trình mới.

Theo cơ quan chức năng, đây là nút giao dạng ngã 6 phức tạp. Nếu các nhánh còn lại vẫn lưu thông liên tục theo vòng xoay trong khi chỉ bố trí đèn tín hiệu trên trục chính sẽ khiến người tham gia giao thông chủ quan, dễ xảy ra tai nạn và ùn tắc kéo dài.

Trong khi đó, trên đường Cộng Hòa, TP.HCM tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phụ trợ như điều chỉnh giao thông cục bộ tại giao lộ Cộng Hòa - 18E; hẻm 27, hẻm 43 Cộng Hòa; cải tạo kích thước hình học và cơ giới hóa các rào chắn di động hiện hữu.

Thành phố cũng bổ sung giá long môn, hệ thống dải phân cách di động ở đầu cầu thép Hoàng Hoa Thám, bảng quang báo điện tử và tăng tiện ích cho người đi bộ băng qua đường.

Đối với khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, Sở Xây dựng tiếp tục điều chỉnh giao thông tại các vị trí Hoàng Sa - hẻm 54, Trường Sa - Bùi Hữu Nghĩa; bổ sung thêm một làn xe rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; cải tạo kích thước hình học khu vực Điện Biên Phủ - Trường Sa.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, để đánh giá đầy đủ hiệu quả các mô hình mới cần thêm thời gian theo dõi, nhất là khi người dân bắt đầu quen với phương án lưu thông mới và chủ động điều chỉnh lộ trình phù hợp.

Sau hai dự án trên, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai tổ chức lại giao thông tại nhiều điểm nóng khác như mở lại giao lộ Quốc lộ 13 - đường dẫn cầu Phú Long; tăng làn xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng; giảm bớt giao lộ và mở giao lộ trung gian trên đường Trường Chinh đoạn từ Cộng Hòa đến Phan Văn Hớn nhằm tăng khả năng thông hành.