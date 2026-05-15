Đường kẹt xe bậc nhất TP.HCM thông thoáng trong ngày đầu tiên phân làn đảo chiều

Sáng 15/5, ngày đầu TP.HCM triển khai thí điểm phân làn đảo chiều trên đường Cộng Hòa, tình trạng ùn tắc kéo dài tại tuyến cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giảm đáng kể, giao thông cơ bản thông thoáng dù lưu lượng phương tiện vẫn rất đông.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm, lượng phương tiện từ đường Trường Chinh đổ vào đường Cộng Hòa tăng cao như thường lệ.
Tuy nhiên, khác với cảnh chen chúc, ùn ứ kéo dài nhiều ngày trước đó, dòng xe trong sáng nay di chuyển khá ổn định, chỉ xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số nút giao.
Tại các giao lộ trên tuyến, lực lượng chức năng gồm CSGT và dân quân tự vệ phường có mặt từ sớm để hướng dẫn, điều tiết giao thông trong ngày đầu áp dụng phương án mới.
Theo phương án tổ chức giao thông mới, hai làn giữa trên đường Cộng Hòa được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ cao điểm. Buổi sáng, hướng từ Trường Chinh đi vào trung tâm được bố trí 4 làn xe nhằm giảm áp lực phương tiện đổ về khu vực sân bay và nội đô, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn. Đến giờ cao điểm buổi chiều, phương án sẽ được đảo ngược để ưu tiên hướng ra ngoại thành.
Đây là lần đầu TP.HCM triển khai mô hình tổ chức giao thông “đảo chiều linh hoạt” trên một tuyến đường lớn. Tuyến áp dụng dài khoảng 2,5 km, từ khu vực Trường Chinh đến Út Tịch - nơi nhiều năm qua thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng do lưu lượng phương tiện quá lớn.
Anh Nguyễn Anh Khoa (ngụ phường Bảy Hiền), người thường xuyên lưu thông qua đường Cộng Hòa để đi làm tại phường Bình Thạnh, cho biết thời gian di chuyển sáng nay rút ngắn đáng kể. “Trước đây đoạn gần vòng xoay Lăng Cha Cả thường kẹt rất lâu, nhất là buổi sáng. Hôm nay xe chạy đều hơn, dù lượng phương tiện vẫn đông nhưng không còn cảnh đứng chôn chân nhiều đợt như trước”, anh Khoa nói.
Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết phương án mới được xây dựng dựa trên thực tế lưu lượng phương tiện giữa hai hướng di chuyển chênh lệch lớn theo từng thời điểm trong ngày. Việc phân làn linh hoạt giúp tận dụng hiệu quả mặt đường hiện hữu thay vì duy trì cố định số làn cho mỗi chiều như trước.
Ngoài điều chỉnh làn xe, thành phố cũng triển khai hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông theo mô hình “làn sóng xanh” tại một số giao lộ trọng điểm trên trục Cộng Hòa nhằm tăng khả năng lưu thông liên tục cho dòng phương tiện.
Dù bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực, nhiều người dân cho rằng cơ quan chức năng cần tiếp tục theo dõi, điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới, đặc biệt tại các điểm giao cắt và khu vực ra vào sân bay Tân Sơn Nhất để hạn chế nguy cơ xung đột giao thông khi lưu lượng xe tăng cao.