TP.HCM tăng tốc giải bài toán kẹt xe ở ngã tư Hàng Xanh

UBND TP.HCM đã thống nhất đề nghị của Sở Tài chính và ý kiến của các sở ngành, đơn vị liên quan, giao liên danh Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty TNHH Đối tác công tư CII và Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng IMIC nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu (phường Thạnh Mỹ Tây) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thời gian hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét là 3 tháng.

Liên danh nhà đầu tư tự thu xếp và bảo đảm toàn bộ kinh phí để tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; không sử dụng ngân sách nhà nước.

Chỉ 1 vài ngày lễ, Tết trong năm, nút giao thông Hàng Xanh mới không có cảnh kẹt xe kéo dài.

TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác và cơ sở pháp lý của hồ sơ trình duyệt, bảo đảm đúng quy định hiện hành.

UBND TP.HCM cũng lưu ý việc giao liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án không đồng nghĩa với việc chỉ định liên danh này trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án trong tương lai.

Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, UBND TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng giao Sở Xây dựng dừng triển khai lập Báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ nút giao Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cũng dừng lập Báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn từ Điện Biên Phủ đến nút giao Phạm Văn Đồng).

Chi hàng chục tỷ USD quyết xóa kẹt cho khu vực Hàng Xanh

Đầu năm 2025, Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đã trình UBND TP.HCM cho phép lập Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo phương thức PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM với diện tích đất nghiên cứu hơn 51ha.

Ngã tư Hàng Xanh kéo dài đến chân cầu Bình Triệu, là nơi có mật độ giao thông dày đặc, thường xuyên ùn tắc, nhất là giờ cao điểm.

Dự án bao gồm các hạng mục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng, ứng vốn giải phóng mặt bằng, nhằm xử lý căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông và ngập nước tại khu vực Hàng Xanh.

Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 216.000 tỷ đồng, tương đương hơn 8,5 tỷ USD.

Tháng 1/2026, CII công bố ý tưởng phát triển TOD khu vực Hàng Xanh với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 51,4 ha. Đây là khu vực sẽ có tuyến metro số 3A và metro số 5 cùng một số tuyến giao thông công cộng khác.

Theo công bố, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 486.622 tỷ đồng, tương đơn hơn 18,5 tỷ USD. Như vậy, so với đề xuất ban đầu, số vốn đã tăng hơn 2,25 lần.

Một trong những hạng mục chính là đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng và ứng vốn giải phóng mặt bằng. CII kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe và ngập nước tại khu vực Hàng Xanh.

Doanh nghiệp này cũng sẽ tái thiết đô thị khu vực này theo mô hình TOD, lấy giao thông công cộng khối lượng lớn làm trục phát triển, qua đó tối ưu hóa sử dụng đất và nâng cao hiệu quả khai thác không gian đô thị.

Các tuyến đường xung quanh khu vực này luôn trong cảnh ùn tắc.

Tính toán của CII, dự án này sẽ tạo ra khoảng 7,3 triệu m² sàn xây dựng, loại hình căn hộ và văn phòng.

Tháng 4/2026, CII, đại diện liên danh nhà đầu tư, đề xuất UBND TP.HCM lập dự án cải tạo giao thông khu Hàng Xanh – Bình Triệu theo hình thức BT.

Theo phương án sơ bộ, dự án triển khai trên phạm vi gần 27ha, từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu. Trọng tâm là nâng cấp các trục Đinh Bộ Lĩnh – Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn Quốc lộ 13, kết hợp mở rộng mặt đường, xây tuyến trên cao để tách dòng xe nhanh.

Mức đầu tư sơ bộ khoảng 10.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ tự thu xếp vốn để thực hiện các hạng mục hạ tầng và khu tái định cư, ngân sách Nhà nước đảm nhận chi phí giải phóng mặt bằng.

CII đề xuất phương án thanh toán bằng quỹ đất Bến xe Miền Đông (cũ).

Phần đầu tư theo đề xuất gồm 4 hạng mục chính. Trong đó, hạng mục cải tạo trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đoạn Quốc lộ 13 từ ngã 5 Đài liệt sĩ đến cầu Bình Triệu, sẽ mở rộng các tuyến đường hiện hữu, kết hợp với xây dựng tuyến đường trên cao cùng hành lang tuyến, nhằm hình thành các làn xe tốc độ cao cho giao thông tuyến trụ.

Hạng mục cải tạo nút giao Hàng Xanh sẽ hình thành nút giao khác mức, đa tầng, nhằm phân tách các luồng giao thông tuyến trục và giao thông nội thị, đảm bảo lưu thông liên tục cho các dòng xe liên vùng.

Một gói giải pháp tổng thể gồm xây dựng hệ thống giao thông mới, tuyến đường trên cao từ cầu thêm Bình Triệu 3... kỳ vọng giải được bài toán kẹt xe khu vực Hàng Xanh.

Cùng với đó là xây dựng cầu Bình Triệu 3, nhằm gia tăng số lượng làn xe vượt sông Sài Gòn, đảm bảo đồng bộ với quy mô mở rộng của Quốc lộ 13 và các trục kết nối.

Liên danh nhà đầu tư khẳng định mục tiêu của dự án là tối ưu hóa giao thông, bằng cách tách biệt giao thông tuyến trục liên vùng và giao thông nội thị tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu. Đồng thời nâng cao năng lực thông hành, giảm xung đột, bảo đảm an toàn và xóa bỏ các điểm nóng về ùn tắc giao thông, đặc biệt khu vực Hàng Xanh.

Đất vàng TOD Hàng Xanh

4 tuyến đường chính là Điện Biên Phủ, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh đều là những đường có mật độ giao thông dày đặc, thường xuyên kẹt xe.

Hiện TP.HCM đang nghiên cứu mở rộng đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh và chuẩn bị khởi công mở rộng Quốc lộ 13.

Khu vực này theo quy hoạch sẽ có 2 tuyến metro đi qua.

Là điểm đen kẹt xe, nhưng khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu có vị trí vàng liền kề ngay khu trung tâm TP.HCM, kết nối thuận tiện đến Tân Sơn Nhất và các khu vực lân cận.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vừa diễn ra ngày 28/4, ông Lê Quốc Bình, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc CII, cho biết doanh nghiệp hiện chưa được giao làm nhà đầu tư. Nhưng quan điểm là dù có được giao hay không, vẫn phải làm tới nơi tới chốn về mặt nghiên cứu.

Để hiện thực hóa mô hình này, CII đã đề xuất một gói giải pháp tổng thể, gồm xây dựng hệ thống giao thông mới, tuyến đường trên cao từ cầu Bình Triệu đến Hàng Xanh. Đồng thời mở rộng các trục Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh và tổ chức lại nút giao Hàng Xanh cùng nhiều hạng mục hạ tầng đồng bộ.

Nói với cổ đông về lý do chọn Hàng Xanh phát triển mô hình TOD, ông Bình cho rằng khu vực vực này có lợi thế, khi kết nối nhanh với trung tâm TP.HCM, là điểm giao giữa 2 tuyến Metro số 3 và Metro số 5, cũng là vị trí kết nối thuận lợi với sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Nếu triển khai đúng chuẩn TOD, dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo giá trị xã hội và môi trường.

Tổng giám đốc CII cũng nói với cổ đông dự án này có thể được triển khai ngay từ năm 2026 nếu điều kiện thuận lợi.