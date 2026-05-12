Nghi can sát hại vợ và con ở Tây Ninh đã tử vong

Ngày 12/5, theo thông tin ban đầu, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi nghi phạm N.T.P (SN 1989, ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) để xác định rõ nguyên nhân tử vong của nghi can này.

Nghi can P. thời điểm bị khống chế.

Trước đó, trưa 3/5, tại căn nhà cấp 4 ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh, nghi can P. đã sử dụng hung khí tấn công 4 người trong gia đình gồm: vợ, con nhỏ 2 tháng tuổi, ba mẹ ruột khiến vợ và đứa con 2 tháng tuổi tử vong; ba mẹ P. bị thương tích.

Sau khi bị khống chế, với những biểu hiện bất thường, P. được đưa vào bệnh viện chữa trị dưới sự giám sát của lực lượng Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với P. để xác định rõ năng lực hành vi của P. tại thời điểm gây án.

Trong quá trình điều trị, bệnh của P. trở nặng và sáng 12/5, Phú đã tử vong.