HLV từ chức ngay trước World Cup, Curacao mời lại thầy cũ vừa nghỉ việc chăm con

Theo tờ AD (Hà Lan), chiến lược gia kỳ cựu Dick Advocaat trở lại dẫn dắt đội tuyển Curacao tham dự World Cup 2026. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi ông xin rút khỏi vị trí HLV vì lý do muốn chăm sóc sức khỏe cho con gái hồi tháng 2.

Người được chọn thay thế ông Advocaat thời điểm đó là Fred Rutten, cựu huấn luyện viên PSV, Twente và Feyenoord Rotterdam. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao này diễn ra không suôn sẻ. Ông Rutten mâu thuẫn lớn với các cầu thủ về phong cách làm việc. Đội tuyển Curacao thua 2 trận liên tiếp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên này, trong đó có thất bại 0-2 trước Trung Quốc.

Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Curacao phản đối phương án mời Advocaat tái xuất. Tuy nhiên, sau cuộc làm việc với Rutten cuối tuần qua, lãnh đạo đội tuyển Curacao thay đổi quyết định và mời chiến lược gia người Hà Lan trở lại.

Đáng chú ý, trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Gilbert Martina, nhiều tuyển thủ Curacao bày tỏ mong muốn được tham dự World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của ông Advocaat thay cho Rutten. Từ cuối tháng 4, khi biết tình hình sức khỏe của con gái ông có chuyển biến tích cực, các cầu thủ càng gia tăng sức ép nhằm đưa ông trở lại đội tuyển.

Dick Advocaat trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Curacao. (Nguồn: AD)

Nguyên nhân chính xuất phát từ những khác biệt trong cách vận hành đội bóng giữa Advocaat và Rutten. Các cầu thủ đã nhiều lần xảy ra căng thẳng với hệ thống nhân sự mới dưới thời Rutten, khi nhiều trợ lý và chuyên gia y tế được bổ sung vào ban huấn luyện. Bên cạnh đó, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân này, Curacao đã để thua Trung Quốc và Australia trong trận giao hữu hồi tháng 3.

Doanh nhân Atilay Uslu, chủ sở hữu hãng du lịch Corendon Airlines đồng thời là nhà tài trợ lớn của đội tuyển, cũng đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Gilbert Martina đáp ứng nguyện vọng của các cầu thủ. Dù ông Martina khẳng định quyền quyết định nhân sự thuộc về Liên đoàn, các tuyển thủ vẫn giữ lập trường cứng rắn. Trong khi đó, Uslu tuyên bố sẽ dừng khoản tài trợ gần 1 triệu euro mỗi năm sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Tình hình nội bộ vì thế ngày càng rối ren. Cuối tuần qua, cả Martina lẫn Rutten đều nhận ra đội tuyển khó mà chuẩn bị cho World Cup trong bầu không khí hiện tại. Sau cùng, Rutten đã xin rút khỏi vị trí HLV trưởng.

Trong thông báo chia tay, Rutten thừa nhận từ chức là một quyết định đúng đắn. "Tôi rất tiếc khi mọi chuyện diễn ra theo cách này. Chúc đội tuyển những điều tốt đẹp nhất", Rutten nói.

Trước đó, Dick Advocaat từng khẳng định ông luôn “sẵn sàng nếu Curacao cần”. Nhà cầm quân 78 tuổi sẽ dẫn dắt Curacao ở trận ra quân gặp Đức tại Houston ngày 14/6 ở World Cup 2026.

Với dân số chỉ khoảng 156.000 người, Curacao trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup. Tại đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Curacao nằm trong bảng E cùng Ecuador, Bờ Biển Nhà và Đức.