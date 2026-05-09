Lộ diện 23 nghệ sĩ biểu diễn khai mạc World Cup 2026

World Cup 2026 là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu có 3 lễ khai mạc ở 3 quốc gia. Mỹ, Canada và Mexico - 3 nước đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - đều tổ chức sự kiện mở màn giải đấu. Đây là 3 sự kiện riêng lẻ, không diễn ra đồng thời. FIFA cũng công bố sớm danh sách nghệ sĩ biểu diễn chính trong cả 3 lễ khai mạc.

Lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động Azteca (Mexico City, Mexico), 90 phút trước khi trận khai mạc của giải đấu giữa Mexico và Nam Phi bắt đầu. Tại Mỹ, World Cup 2026 bắt đầu ở Los Angeles ngày 12/6 theo giờ địa phương. Trong khi đó, Canada tổ chức khai mạc ở Toronto trước trận đấu giữa đội chủ nhà và Bosnia & Herzegovina.

LISA (BlackPink) sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mỹ.

Ca sĩ hát khai mạc World Cup 2026 là ai?

Tại Mexico, danh sách nghệ sĩ gồm Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và Tyla.

FIFA cho biết cả 3 lễ khai mạc đều có chủ đề tái hiện chiếc cúp vàng thông qua lăng kính văn hóa của nước chủ nhà. "Tại Mexico, ý tưởng này được thể hiện qua nghệ thuật cắt giấy papel picado cầu kỳ và giàu tính lễ hội — biểu tượng mạnh mẽ của truyền thống, sự khéo léo thủ công và niềm vui", FIFA giới thiệu.

Các ngôi sao trình diễn trong lễ khai mạc phiên bản Mỹ là Katy Perry, Future, Anitta, Rema, LISA (BlackPink) và Tyla. FIFA cũng tiết lộ còn "nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới khác sẽ được công bố sau", hứa hẹn mang đến "màn trình diễn giàu năng lượng, phản ánh quy mô, tham vọng và sức mạnh văn hóa của chính giải đấu".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Lễ khai mạc tại Los Angeles thể hiện quy mô phi thường mà World Cup 2026 sẽ đạt tới. Dàn nghệ sĩ tham gia phản ánh sự đa dạng văn hóa của nước Mỹ cũng như sức sống của nhiều cộng đồng nhập cư tại đây, làm nổi bật ảnh hưởng sâu rộng của quốc gia này đối với âm nhạc, giải trí và văn hóa đại chúng, đồng thời cho thấy sức mạnh của âm nhạc trong việc kết nối mọi người trên khắp đất nước".

Sân khấu khai mạc tại Toronto (Canada) có sự góp mặt của các ngôi sao âm nhạc Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Buble, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream và William Prince. Tại đây, câu chuyện về chiếc cúp vàng được thể hiện theo phong cách ghép tranh mosaic.