(VTC News) -

World Cup là giải đấu bóng đá nam danh giá nhất hành tinh, được tổ chức 4 năm một lần với sự tham dự của các đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới. Theo lịch thi đấu, phần lớn các trận đấu tại World Cup 2026 sẽ diễn ra vào khung giờ rạng sáng và buổi sáng theo giờ Việt Nam.

World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

World Cup 2026 là lần thứ 23 giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc ba quốc gia, đánh dấu ngày hội bóng đá thế giới trở lại Bắc Mỹ sau 32 năm.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. (Nguồn: Reuters)

Các trận đấu của World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ.

Các sân vận động của Mỹ gồm MetLife (New Jersey), AT&T (Dallas), Arrowhead (Kansas), NRG (Houston), Mercedes-Benz (Atlanta), SoFi (Los Angeles), Lincoln Financial (Philadelphia), Lumen (Seattle), Levi's (San Francisco), Gillette (Boston) và Hard Rock (Miami).

Tại Canada, hai sân vận động được sử dụng là BC Place (Vancouver) và BMO Field (Toronto). Mexico sử dụng 3 sân Azteca (Mexico City), BBVA (Monterrey) và Akron (Guadalajara).

Trong đó, sân AT&T ở Dallas (Mỹ) là sân vận động có sức chứa lớn nhất (khoảng 94 nghìn khán giả).

Lễ khai mạc World Cup 2026 dự kiến diễn ra ngày 12/6 (giờ Việt Nam) tại Azteca (Mexico City, Mexico). Trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Mexico và Nam Phi cũng trên sân vận động này. Sân Estadio Azteca (Mexico) sẽ trở thành sân vận động đầu tiên tổ chức 3 kỳ World Cup khác nhau vào các năm 1970, 1986 và 2026. Nơi đây từng chứng kiến nhiều trận cầu kinh điển, trong đó có trận chung kết World Cup 1986 khi huyền thoại Diego Maradona tỏa sáng để đưa Argentina lên ngôi vô địch thế giới.

Vòng bảng kéo dài đến hết ngày 28/6, trước khi giải đấu có ngày nghỉ đầu tiên vào 9/7 để chuẩn bị cho vòng tứ kết. Trận chung kết được ấn định diễn ra vào ngày 20/7 trên sân MetLife ở bang New Jersey, Mỹ.

Thể thức World Cup 2026

Đây là kỳ World Cup với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 48 đội tham dự được chia thành 12 bảng đấu. Ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm bảng xếp hạng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.

Nếu có từ hai đội trở lên cùng điểm số sau vòng bảng, ban tổ chức sẽ ưu tiên xét thành tích đối đầu giữa các đội này, bao gồm: số điểm giành được, hiệu số bàn thắng - bàn thua và số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp. Trong trường hợp các chỉ số nêu trên vẫn bằng nhau, ban tổ chức xét hiệu số bàn thắng - bàn thua và tổng số bàn thắng ghi được sau cả 3 lượt trận vòng bảng.

Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Các trận đấu loại trực tiếp và chung kết có hiệp phụ và luân lưu nếu có tỷ số hoà sau 2 hiệp chính (không áp dụng luật bàn thắng vàng, bàn thắng bạc).

World Cup 2026 có gì mới?

Đội tuyển Argentina là nhà vô địch World Cup 2022. (Nguồn: Reuters)

World Cup lần này còn áp dụng hàng loạt thay đổi về luật nhằm giúp trận đấu diễn ra suôn sẻ hơn. Mỗi trận đấu sẽ có một khoảng nghỉ uống nước bắt buộc kéo dài ba phút giữa hai hiệp. Quy định này giúp cầu thủ hồi phục trong điều kiện thời tiết nóng bức, đồng thời tạo thêm thời lượng quảng cáo cho các đơn vị truyền hình.

FIFA cũng siết chặt thời gian xử lý các tình huống bóng chết. Các đội chỉ có năm giây để đưa bóng trở lại ở những pha ném biên hoặc phạt góc. Trong khi đó, cầu thủ chỉ có 10 giây để rời sân khi được thay người.

Ở các tình huống chấn thương, cầu thủ nhận sự chăm sóc y tế có thể sẽ bị buộc phải ở ngoài sân trong vòng 1 phút. Tuy nhiên, nếu đối thủ bị phạt thẻ vàng hoặc thẻ đỏ, cầu thủ bị thương không cần phải rời sân. Ngoài ra, thủ môn và cầu thủ thực hiện quả phạt đền được miễn trừ, đồng nghĩa với việc được phép ở lại sân.

Về quy định ứng xử với trọng tài, chỉ đội trưởng mới được phép tiếp cận để phản đối hoặc chất vấn các quyết định. Những cầu thủ khác nếu cố tình tranh cãi có thể bị phạt thẻ vàng.

Công nghệ VAR cũng được mở rộng quyền can thiệp. Ngoài các tình huống quen thuộc, VAR giờ đây có thể xem xét lại thẻ vàng thứ hai hoặc các quả phạt góc nếu xuất hiện sai sót rõ ràng từ tổ trọng tài trên sân.

Danh sách các bảng đấu World Cup 2026

Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, CH Czech.

Bảng B: Canada, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Thuỵ Sỹ.

Bảng C: Brazil, Morocco, Haiti, Scotland.

Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảng E: Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà, Ecuador.

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Thuỵ Điển, Tunisia.

Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand.

Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay.

Bảng I: Pháp, Senegal, Iraq, Na Uy.

Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan.

Bảng K: Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Uzbekistan, Colombia.

Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.