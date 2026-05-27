Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Tháp phải khai thác hiệu quả dư địa phát triển mới

Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh phía Nam, sáng 27/5 tại Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57; cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Cùng dự có ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Hoàng Minh Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Đồng Tháp có Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường và các đồng chí trong Ban Thường vụ và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường phát triển

Báo cáo của tỉnh Đồng Tháp tại cuộc họp cho biết, tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong quý I/2026 tiếp tục tăng 6,14%, cho thấy nền kinh tế duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp. (Ảnh: Dương Giang – TTXVN)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm hơn 12,2 nghìn tỷ đồng, đạt 51,5% so với dự toán năm, bằng 107,8% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) tiếp tục phát triển. Trong đó sản xuất nông nghiệp đạt 3,47%, vượt kịch bản đề ra là 3,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,57%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 4 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,73%, cao hơn bình quân chung cả nước. Khu vực công nghiệp - xây dựng cũng duy trì tăng trưởng 7,89%.

Tỉnh giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm ước thực hiện 2.008,8 tỷ đồng, đạt 18,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 17,4% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát huy tối đa không gian phát triển và tiềm năng thế mạnh.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm đang triển khai như cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, Cao Lãnh - An Hữu, mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đến nay đã hoàn thành 18/26 dự án giao thông trọng điểm.

Liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đồng bộ việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, trụ sở, trang thiết bị và giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn. Tỉnh đã ban hành nhiều quyết định phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực trọng yếu.

Nhìn chung, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành thông suốt, góp phần tinh gọn bộ máy, giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong khi đó, việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tập trung triển khai; cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư tồn đọng, kéo dài được tập trung chỉ đạo thực hiện và đã xử lý 8/12 dự án khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được quan tâm chỉ đạo thực hiện; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích làm rõ những tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được, giải đáp các kiến nghị, thắc mắc đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế làm cản trở sự phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cũng gợi mở một số giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong các vấn đề như giải ngân vốn đầu tư công, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hạ tầng giao thông… qua đó tạo động lực giúp tỉnh Đồng Tháp có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy hành động, phương thức điều hành

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của các bộ ngành, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản nhất trí, đánh giá cao nội dung chuẩn bị cho cuộc họp của tỉnh Đồng Tháp.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được thời gian qua; khẳng định những kết quả mà tỉnh đạt được đang đi đúng hướng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phân tích về những hạn chế, khó khăn, thách thức cản trở sự phát triển của Đồng Tháp, Thủ tướng cho rằng tăng trưởng quý I/2026 mặc dù có diễn biến tích cực, song chưa đạt kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách còn thấp, chưa bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, giá trị gia tăng chưa cao. GRDP bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung cả nước.

Cùng với đó, giải ngân đầu tư công còn chậm là điểm nghẽn rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm của trung ương; hệ thống giao thông kết nối liên vùng chưa đồng bộ, gây hạn chế trong logistics và thu hút đầu tư lớn.

Thu hút đầu tư quy mô lớn còn hạn chế; công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao phát triển chưa tương xứng tiềm năng; thiếu các doanh nghiệp dẫn dắt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao. Nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy hành động, phương thức điều hành, Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Đồng Tháp cần phải chủ động kiến nghị, chính sách, cơ chế đặc thù phù hợp với tình hình địa phương; cập nhật vào chương trình hành động của địa phương trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Xây dựng chương trình, kịch bản tăng trưởng của địa phương, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, tăng cường đôn đốc, giám sát và đánh giá kết quả một cách thực chất.

Thủ tướng lưu ý Đồng Tháp phải khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh, tiếp tục cập nhật, bổ sung theo thẩm quyền; tập trung hoàn thành phương án xử lý vướng mắc cho các dự án hạ tầng.

Cần xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng; phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng văn hóa, xã hội. Đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bảo đảm thực hiện yêu cầu về hạch toán kinh tế xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư trước khi phân bổ vốn.

Thủ tướng đề nghị Đồng Tháp phải xác định mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và thúc đẩy xuất khẩu; xây dựng vùng duyên hải ven biển thành trung tâm kinh tế biển, đa ngành thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến; phát triển vùng công nghiệp dọc sông Tiền và sông Hậu thành trung tâm chế biến, nông thủy sản.

Cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các Khu công nghiệp Tân Kiều, Sông Hậu 2, Hòa Tân, Cao Lãnh II, III. Tập trung phát triển logistics cấp vùng, xây dựng các trung tâm logistics lớn, đưa Đồng Tháp trở thành trung tâm trung chuyển, kho vận, phân phối hàng hóa kết nối Vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và thị trường xuất khẩu.

Phát triển kinh tế biên mậu, phát huy hiệu quả 2 cửa khẩu quốc tế và các cửa khẩu phụ. Phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn, nhất là các sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu của địa phương.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, Đồng Tháp cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia trên địa bàn như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng, nút giao Đồng Tâm - Quốc lộ 1; khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Thời gian tới, Trung ương sẽ tiến hành sơ kết một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải bảo đảm vận hành mô hình thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ, đặc biệt là sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã trong một số lĩnh vực.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; chủ động, linh hoạt trong tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự phù hợp nhu cầu và tình hình thực tiễn của từng địa bàn, bảo đảm tiến độ nhưng không gây xáo trộn; sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực giáo dục, y tế.

Về việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng lưu ý cần tăng cường huy động nguồn lực, tập trung phát triển nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tỉnh cần đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp; thu hút nhân lực khoa học công nghệ; hợp tác với các trường đại học lớn trong vùng; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Đồng Tháp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; xây dựng nhà ở xã hội; tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần, có đề án để điều trị bệnh, phân loại đối tượng nào thì nhà nước hỗ trợ.

Tập trung triển khai xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về quản lý, vận hành, bảo đảm hiệu quả, chống lãng phí; nghiên cứu kỹ nhu cầu về nhà ở cho thuê để triển khai trên địa bàn Đồng Tháp cho phù hợp.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tỉnh phải chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, sau khi nghe lãnh đạo các bộ ngành thảo luận, giải đáp tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ cơ bản thống nhất về nguyên tắc, đồng thời giao các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nghiên cứu nội dung kiến nghị để phối hợp xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.