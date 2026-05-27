Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 262 kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TP Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phát triển nhà ở xã hội thời gian qua, Thủ tướng nhìn nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế và điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ.

Cụ thể như: Thị trường nhà ở còn lệch pha giữa cung và cầu; cơ cấu sản phẩm thiên về nhà ở thương mại và nhà ở để bán, trong khi phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn đáp ứng nhu cầu thực sự về nhà ở với giá hợp lý còn rất thiếu; một bộ phận tài sản công về nhà ở bị sử dụng chưa hiệu quả, gây lãng phí; cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư nhà ở cho thuê dài hạn.

"Đây là những vấn đề đã tích tụ, không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng phải triển khai ngay, làm quyết liệt, đồng bộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên - những đối tượng có nhu cầu rất lớn về nhà ở", thông báo kết luận của Thủ tướng nêu.

Để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê tại Hà Nội.

Trong đó, phải xử lý dứt điểm tình trạng tài sản công về nhà ở đang bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả trên địa bàn theo thẩm quyền, gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan (báo cáo Thủ tướng kết quả trong tháng 6).

"Rà soát nhu cầu, đối tượng, chủ động triển khai cơ chế đầu tư xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng, nghiên cứu có cơ chế tài chính phù hợp, áp dụng giá thuê dài hạn phù hợp với khả năng chi trả, cơ chế quản lý vận hành chuyên nghiệp, hiện đại. Triển khai mô hình nhà ở cho thuê quy mô lớn đáp ứng nhu cầu thực tế về nhà ở của người dân sinh sống, làm việc tại Hà Nội", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, thành phố cần sử dụng linh hoạt nguồn thu từ nhà ở thương mại (bao gồm cả nhà ở xã hội) bằng tiền để đầu tư cho nhà ở cho thuê theo quy định.

Hà Nội cần xây dựng Kế hoạch đầu tư, xây dựng, vận hành dự án nhà ở cho thuê, chủ động đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội và việc đầu tư xây dựng, vận hành nhà ở cho thuê gắn với chính sách phù hợp về giao đất, cho thuê đất (báo cáo Thủ tướng kết quả trong tháng 7).

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước để triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho thuê và phấn đấu khởi công một số dự án tại Hà Nội trong tháng 6.

Giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về nhà ở cho thuê, đặc biệt là tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê quy mô nhỏ và vừa (hoàn thành trong tháng 7).

Bộ Xây dựng cần phối hợp với các địa phương, trước hết là các thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Hải Phòng, Đà Nẵng xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo đối tượng, nhu cầu nhà ở của các bộ, cơ quan trực thuộc Trung ương làm cơ sở quy hoạch và phân bổ nguồn lực, tránh lệch pha cung - cầu (hoàn thành trong tháng 7).

Thủ tướng lưu ý việc đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê, cơ chế vận hành quản lý (trong đó có cho quản lý kinh doanh thương mại tại các khu nhà cho thuê theo hình thức phù hợp), giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước (báo cáo Thủ tướng trong tháng 7).

Thủ tướng gợi mở nghiên cứu cơ chế cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được mua lại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội với mục đích duy nhất là để cho thuê (hoàn thành trong tháng 6).

Bộ Tài chính được giao đề xuất cơ chế bố trí vốn từ nguồn lực của Nhà nước để triển khai phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời hướng dẫn cơ chế hạch toán nguồn thu từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để tạo nguồn phát triển nhà ở cho thuê, phương án bảo toàn vốn khi sử dụng ngân sách Nhà nước đầu tư phát triển nhà ở cho thuê...

Ngân hàng Nhà nước chủ trì nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng chính sách tín dụng ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng ổn định lãi suất, thời hạn vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại hoặc cơ chế linh hoạt về hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại khi cho vay phát triển nhà ở cho thuê.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội và các địa phương về bố trí quỹ đất và đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang.