Sinh viên Báo chí 'mục sở thị' thao trường, ấn tượng kỷ luật thép của chiến sĩ Biên phòng

(VTC News) -

Vừa qua, trong khuôn khổ môn học Truyền thông vận động, đoàn sinh viên khoá 44, khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền do TS. Vũ Hoài Phương làm trưởng đoàn có chuyến đi thực tế tại trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình đào tạo nhằm gắn liền lý thuyết giảng đường với thực tiễn công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang.

Huấn luyện viên tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng trực tiếp thực hiện quá trình huấn luyện quân khuyển một cách bài bản và nghiêm túc. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Tại chuyến thực tế, các sinh viên được tham quan các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu của Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Sinh viên cũng trực tiếp trải nghiệm môi trường học tập, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ nhà trường, tham quan trình diễn quân khuyển ấn tượng. Nội dung trình diễn bao gồm các bài tập chiến thuật có độ khó cao như phục kích, đánh bắt đối tượng và tuân thủ khẩu lệnh nghiêm ngặt.

Buổi học tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; hiểu rõ hơn về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ, những kết quả nổi bật của lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và nhà trường nói riêng trong công tác đào tạo, huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc cùng người bạn đồng hành đặc biệt – chú chó nghiệp vụ Cozy trên thao trường. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Trực tiếp quan sát các bài tập độ khó cao, bạn Lê Tiến Dũng - Sinh viên lớp Truyền thông chính sách khóa 44 vô cùng ấn tượng trước kỷ luật thép của đơn vị. Chứng kiến các chú chó nghiệp vụ tuân thủ tuyệt đối từng khẩu lệnh trong chiến thuật phục kích, đánh bắt đối tượng, Dũng cảm thấy vô cùng thán phục bản lĩnh và sự kiên trì của các chiến sĩ Biên phòng.

Tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, TS Vũ Hoài Phương – Giảng viên Khoa Tuyên truyền đại diện đoàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc, đồng thời trao tặng quà lưu niệm đến ban lãnh đạo Trường Trung cấp 24 Biên phòng thay cho lời cảm ơn trước sự hỗ trợ và đón tiếp chu đáo của đơn vị.

Với sinh viên, những trải nghiệm thực tế tại đây không chỉ là cơ hội học hỏi về công tác vận động quần chúng, mà còn giúp cả lớp nhận ra bài học lớn về tinh thần trách nhiệm và tác phong kỷ luật nghiêm túc của người lính Biên phòng. Đồng thời, trải nghiệm mang đến cho các em những trải nghiệm thực tiễn khác biệt hoàn toàn so với giảng đường lý thuyết. Nếu như trên sách vở, "kỷ luật" hay "sự phối hợp" chỉ là những định nghĩa khô khan, thì tại thao trường, các bạn trẻ đã được thấy chúng hiện hữu bằng mồ hôi của các huấn luyện viên và sự tuân thủ tuyệt đối của những chú quân khuyển.

TS. Vũ Hoài Phương cùng đoàn sinh viên tặng quà, chụp ảnh lưu niệm tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Tận mắt chứng kiến sự kỷ luật trên thao trường cùng những câu chuyện nghề mộc mạc của các chiến sĩ tại đây đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ, giúp các bạn trẻ mở rộng thế giới quan và thêm trân trọng những cống hiến thầm lặng của chiến sĩ Biên phòng.