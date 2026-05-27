VinFast chính thức nhận cọc VF 8 thế hệ mới, ưu đãi 51 triệu đồng

VinFast VF 8 thế hệ mới có giá niêm yết 999 triệu đồng, được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe, 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước). Mức đặt cọc là 15 triệu đồng/xe, không hoàn/hủy, có giá trị đến hết ngày 31/12/2026.

Bên cạnh ưu đãi đặc biệt 51 triệu đồng dành riêng cho khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn từ 27/5 đến 3/6/2026, tất cả khách hàng mua xe VF 8 thế hệ mới cũng được hưởng trọn vẹn các ưu đãi hấp dẫn khác đang được VinFast áp dụng theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” như hỗ trợ 10% giá xe (hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm), miễn phí sạc pin tới 10/2/2029…

Để khách hàng có thể tìm hiểu và cảm nhận kỹ hơn về thiết kế và các trang bị trên xe, kể từ ngày 27/5/2026, VinFast sẽ tổ chức trưng bày phiên bản tiền sản xuất của VF 8 thế hệ mới luân phiên tại các đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc. Phiên bản thương mại hoàn thiện của xe dự kiến sẽ xuất xưởng và bàn giao đến tay người tiêu dùng từ cuối tháng 7/2026.

VF 8 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên trong dải sản phẩm của VinFast được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế, công nghệ và tính năng, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, tiện nghi và ổn định vượt trội.

Xe được thiết kế theo triết lý “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid) với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng cùng dải đèn định vị hình cánh chim đặc trưng, mang lại hình ảnh một mẫu SUV hiện đại và năng động.

Nội thất của xe sở hữu thiết kế tối giản và tinh tế, với các trang bị tiện nghi gồm màn hình trung tâm 12,9 inch, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp bộ lọc không khí Combi 1.0, hệ thống âm thanh 8 loa cao cấp…

Điểm nhấn trên VF 8 thế hệ mới là nền tảng công nghệ do đội ngũ kỹ sư VinFast tự nghiên cứu, phát triển và sở hữu bản quyền, bao gồm: hệ khung gầm hoàn toàn mới với hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers), giúp xe vận hành êm ái, ổn định hơn.

Hệ thống điện - điện tử mới được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV) với kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer) có khả năng xử lý nhanh hơn, phản hồi mượt mà hơn.

Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM - Integrated Thermal Management) giúp nâng cao hiệu suất vận hành, tiết kiệm năng lượng, tăng tuổi thọ pin, động cơ và điều phối nguồn nhiệt thông minh, hiệu quả hơn.

VF 8 thế hệ mới được trang bị động cơ điện công suất tối đa 170 kW (228 mã lực), mô-men xoắn cực đại 330 Nm cùng 3 chế độ lái (Tiết kiệm, Thường, Thể thao) mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt.

Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho phép xe có thể di chuyển quãng đường lên tới gần 500 km (theo tiêu chuẩn NEDC) sau mỗi lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong vòng chưa tới 30 phút.

Với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) toàn diện cùng nhiều công nghệ an toàn tiên tiến, VinFast VF 8 thế hệ mới được thiết kế hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP và các tổ chức đánh giá xe mới uy tín khác.